La curiosa pegatina que le han puesto a Álex Márquez en la moto para que los rivales "vigilen"

Álex Márquez va fuerte sobre la Desmosedici del Team Gresini aunque los últimos toques con pilotos han provocado que su equipo ingenie una forma de 'avisar' a los rivales Una forma de llamar la atención sobre el problema, de mantener la atención sobre lo que está sucediendo, pero también de bromear sobre la situación

Parece que Àlex Márquez no tiene la suerte de cara. No ha habido un GP hasta la fecha en el que Álex Márquez no le hayan chocado por detrás. Con vistas a la clasificación, queda claro que actualmente tiene menos puntos de los que debería tener.

Álex Márquez, por su parte, va fuerte, sobre la Desmosedici del Team Gresini, y está incluso más que contento, pero el problema para él casi siempre es el tráfico. Incluso en Mugello, en el Sprint de este sábado, su carrera terminó antes de tiempo por un contacto con Brad Binder.

El español dijo lo que tenía que decir en términos de seriedad, sin argumentar demasiado, pero explicando que todo esto le está causando un malestar considerable, pero luego recurrió a la ironía junto a los de su equipo. Y esta mañana apareció en la pista con una ingeniosa pegatina: "¡Bebé a bordo!"

"Para que vigilen. El equipo, que les va el cachondeo. No ha sido mía la idea", seguía bromeando Àlex.

Una forma de llamar la atención sobre el problema, de mantener la atención sobre lo que está sucediendo, pero también de bromear sobre la situación. Y es que las carreras también son esto. “No – dijo Márquez – no voy a ser padre. Pero ya no sabíamos qué inventar para pedir que no nos den por detrás cada vez".

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

"A veces castigan todo, otras veces parece que usan una vara más condescendiente" explicó Álex Márquez. "La dirección de carrera demostró una vez más que no tienen las ideas muy claras, que siempre hacen lo que piensan en el momento y sin mirar otras acciones que serían las correctas. Sin embargo, más allá de esto, es una verdadera pena lo de hoy (carrera al sprint del sábado). Sentí que era una buena oportunidad para subir al podio en la Sprint Race y estar en el grupo de Ducatis al frente. Son cosas que pasan en las carreras y hay que pensar en mañana. Llevamos muy buen ritmo, ahora hay que seguir adelante y pensar que mañana tenemos otra oportunidad", finalizó el piloto español.