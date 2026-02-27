La curiosa anécdota de cómo la IA ayudó a Marc Márquez a elegir el nombre de su cachorro

Marc Márquez y su pareja, Gemma Pinta, anunciaron recientemente la ampliación de su familia. El piloto y la influencer adoptaron un perro a través de Patrulla Canina, una asociación protectora de animales, al que pusieron de nombre 'Turco'.

El propio Marc publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram en la que dio la bienvenida al nuevo miembro de la casa, un cachorro de border collie adoptado en la protectora madrileña. Un nuevo compañero que se une a Stitch y Shira, los conocidos Teckel de los hermanos Márquez.

"Hoy tenemos el corazón lleno de alegría. Queremos agradecer enormemente a @marcmarquez93 y @gemmpinto por haber elegido la adopción y abrir las puertas de su hogar a Turco", compartió la asociación en Instagram. "Para nosotras, no hay nada más gratificante que ver a uno de nuestros valientes encontrar una familia que lo quiera tanto. Verlo salir de la mano de Marc y Gemma nos recuerda por qué vale la pena cada esfuerzo", explicaba la publicación.

El piloto de MotoGP, por su parte, comentó: "Gracias a vosotras por el trato; lo cuidaremos como se merece".

IA en acción

En una temporada en la que uno de los rookies del campeonato en MotoGP es Toprak Razgatlıoğlu, al que apodan 'El Turco', la elección del nombre de la mascota de Marc no deja de ser curiosa y no pasó desapercibida. De hecho, el de Cervera fue preguntado al respecto durante una de las ruedas de prensa en Buriram y no dudó en contar cómo la IA los ayudó a elegir el nombre del nuevo miembro de la familia.

También contó cómo tomaron la decisión de rescatar a un cachorro con el que han dado un paso más en la sólida relación que Márquez y Pinto mantienen desde 2023. Un paso en parte motivado por la mudanza de Àlex, que hasta hace poco compartía pisa con su hermano en Madrid.

"Alex está viviendo ahora en su casa. Se mudó y nuestra casa estaba vacía. Gemma y yo estábamos solos así que decidimos adoptar un perro", explicó el piloto de Ducati sobre la decisión de adoptar a un cachorro. "Estábamos entre dos nombres y entonces dijimos 'Pongamos los dos nombres en ChatGPT y decidirá'. Y ChatGPT decidió Turco", contó sonriente.

"Dijo que era un nombre más fuerte y con más personalidad", resumió Marc.