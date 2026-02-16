El cumpleaños más agridulce de Valentino Rossi: éxitos deportivos en pleno conflicto judicial con su padre

El 16 de febrero está marcado en el calendario en amarillo entre los fans de Valentino Rossi. No es el día de ninguno de su éxitos, es el día de su cumpleaños. El de Tavullia cumple 47 años en este 2026 y anivel deportivo se encuentra en un momento dulce de su carrera. Su Pertamina Enduro VR46, con Fabio DiGiannantonio y Franky Morbidelli, afronta la temporada 2026 con buenas sensaciones.

Además, en su rol de piloto sobre las cuatro ruedas Valentino ha arrancado su participación en el Intercontinental GT Challenge 2026 con un segundo puesto en las 12 horas de Bathurst (Australia), prueba que abre el campeonato.

en la parte personal este nuevo ciclo arranca con luces y sombras. Por un lado, a principios de 2025, Valentino y su pareja, Francesca Sofia Novello, anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Gabriella. Por otra, el expiloto se encuentra inmerso en una disputa judicial y mediática con su padre, Graziano.

La historia entre Valentino y su progenitor viene de largo. Concretamente desde 2024 cuando 'Il Dottore' solicitó y obtuvo autorización del Tribunal de Pesaro para ser nombrado administrador de la manutención de su padre. En ese momento Vale consideró que Graziano no era capaz por sí solo de hacerse cargo de sus asuntos y los peritos judiciales le dieron la razón tras realizar el peritaje en el que se le diagnosticó principio de Alzheimer.

En 2025 Graziano pidió que se revocara el nombramiento de su administrador pero su solicitud fue denegada por lo que decidó poner una demanda civil que sí fue aceptada por el Tribunal de Pesaro al considerarlo una persona con "plena capacidad de comprensión y decisión". Valentino no recurrió esa decisión pero denunció a la que es la tercera mujer de su padre por retirar de forma sospechosa algo más de 200.000 euros durante el período en el que él fue administrador de su padre.

De tal palo, tal astilla

A día de hoy, cuando el piloto cumple 47 años, el proceso está en manos del juzgado, a la espera de que la situación se resuelva, aunque el conflicto parece estar lejos de solucionarse, con Graziano apareciendo en la televisión pública italiana para contar su versión de la historia.

Muy lejos quedan aquellos días en los que el patriarca acompañaba a su hijo a las carreras, siendo una de las caras habituales en el paddock. Graziano formó parte de la generación que tomó el testigo de Giacomo Agostini en los 70 junto a Virginio Ferrari, Marco Lucchinelli y Franco Uncini y después transmitió ese amor por el motor a su hijo. Como piloto, cosechó tres victorias en la categoría intermedia y algunos podios más entre 125 c.c. y 250 c.c.. Llegó también a debutar en 500c.c., en la temporada 1978 pilotando una Suzuki con la que disputó 40 grandes premios y consiguió 2 podios.

Como padre acompañó a Valentino en sus nueve campeonatos mundiales. El pupilo superó con creces al maestro y se convirtió en uno de los grandes pilotos de la historia del mundial, el segundo con más coronas por detrás de su compatriota Agostini. Valentino, como Marc, acumula 9 títulos, 7 en la categoría reina, uno en Moto 2 y otro más en Moto 3.