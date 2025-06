El 'culebrón' de Jorge Martin y Aprilia se complica

El culebrón de Jorge Martín y Aprilia ha entrado en una nueva dimensión este fin de semana en Assen, con 'fuego cruzado' de declaraciones entre su manager Albert Valera y el CEO del equipo de Noale, Massimo Rivola y la sentencia del patrón de MotoGP Carmelo Ezpeleta. El caso apunta a resolverse en los tribunales si las dos partes no se ponen de acuerdo. "Por suerte, en caso de divorcio no hay hijos", bromea Rivola.

El mánager del piloto, Albert Valera dio un paso adelante aseguró en DAZN que Jorge Martín era libre para negociar su futuro, debido a la cláusula de rendimiento incluída en su contrato. Insistió en que 'Martinator' "está disponible para 2026" y asefuró que "Honda es una opción".

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, le replicó en La SER y advirtió que un piloto no puede inscribirse en el campeonato con un nuevo contrato si no ha resuelto el anterior.

"En Dorna llevamos 35 años gestionando MotoGP y nunca hemos roto un contrato. Los contratos son para cumplirlos o, como mucho, para terminarlos siempre de mútuo acuerdo. No vamos a dejar inscribirse en el campeonato a nadie que no tenga un acuerdo de fin de contrato o una sentencia del tribunal que lleve ese litigio. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo.Si las dos partes me dicen que están de acuerdo, no hay problema, pero si una parte me dice lo contrario, esperaremos a que un tribunal decida", analizó Ezpeleta.

Albert Valera lo deja claro: "si en Aprilia están tan seguros de la clásula de Jorge Martín deberían compartirla y que el mundo saque sus conclusiones"



El último en salir a la palestra fue Massimo Rivola, que confirmó la posición de su Aprilia al respecto. "No teníamos programado hacer declaraciones, pero ahí estaban las de Valera y las de Ezpeleta. Nuestra posición no cambia, el piloto está bajo contrato con nosotros y, como ha dicho Carmelo, en este caso no es libre de ir a ninguna parte", avisó respecto a una posible ruptura unilateral.

"Solo hay dos opciones: o nos sentamos a una mesa para hablar seriamente y encontrar un acuerdo, o vamos a los tribunales. Nosotros estamos preparados para ambas", subraya Rivola, que a pesar de sus contundentes palabras sigue intentado reconducir la situación y retener al vigente campeón del mundo. "La prioridad es quedarnos con el piloto, lograr que cambie de idea, porque pienso que podríamos luchar juntos por el campeonato, podríamos haberlo hecho este año y podremos hacerlo el próximo. Bezzecchi ha demostrado que es posible", asegura respecto al potencial de la moto italiana.

Jorge Lorenzo, amigo personal del piloto y de Albert Valera, que fue su manager en su etapa triunfal en MotoGP, ha analizado el conflicto en DAZN y reconoce que Martín "tienen una difícil papeleta" para librarse del contrato que en su día firmó con Aprilia hasta 2026.

"Ahora sabemos que el campeonato toma la decisión en estas cosas. Tendrían, en caso de que quieran llegar a juicio, que acelerar ese proceso judicial porque ya sabemos que los juicios se retrasan muchísimo o llegar a un acuerdo económico con Aprilia", sugirió en vista de la 'amenaza' de Ezpeleta de no inscribir a 'Martinator' en caso de que éste quiera fichar por Honda.

La relación es siempre entre pilotos y equipos, no entre marcas. Esto no es el fútbol. Alberto Puig, jefe del equipo Honda en MotoGP

¿Y qué dicen los japoneses? El team principal de HRC Alberto Puig establece un curioso paralelismo: "Normalmente, Honda habla con los pilotos, no con las fábricas. Con lo cual, si consideramos que tenemos que hablar con Martín, hablaremos con él y nos basaremos en su información. La relación es siempre entre pilotos y equipos, no entre marcas. Esto no es el fútbol. Pero a día de hoy no hay nada", asegura.

"No estamos ni a 31 de julio, que normalmente es cuando normalmente habría que empezar a hablar, todavía queda tiempo. No solo nosotros, sino también él, tiene opciones porque está libre de contrato por lo que hemos leído", añadió Puig, dando validez a los argumentos de Valera.