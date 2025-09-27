¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP en Japón?

Marc Márquez acaricia su ansiada séptima corona de MotoGP, novena en total. Seis años después de su último título en la categoría reina, el de Cervera podría recuperar el que un día fue su trono este fin de semana en el GP de Japón.

El icónico circuito de Motegi apunta a ser el escenario en el que Marc Márquez se proclame campeón del mundo de MotoGP y añada a sus vitrinas el que sería su noveno título (1 en 125cc, 1 en Moto2 y 7 en MotoGP).

Marc Marquez aterriza en Japón como líder destacado del Mundial de MotoGP fruto de una temporada en la que ha dominado con mano de hierro. El de Cervera cuenta con 512 puntos en su casillero particular 182 más que su hermano Álex Márquez y 237 más que su compañero de equipo Pecco Bagnaia.

Para proclamarse campeón del mundo en Motegi, Marc Márquez necesita terminar la carrera del domingo con 185 puntos de ventaja sobre su hermano Álex. Esta posibilidad no podria darse tras la carrera sprint ni aunque se produjese el peor de los escenarios para el menor de los Márquez (no puntuar y que su hermano sume los 12 puntos por la victoria).

¿Cuántos puntos se reparten en una carrera de MotoGP?

1er clasificado: 25 puntos

2º clasificado: 20 puntos

3er clasificado: 16 puntos

4º clasificado: 13 puntos

5º clasificado: 11 puntos

6º clasificado: 10 puntos

7º clasificado: 9 puntos

8º clasificado: 8 puntos

9º clasificado: 7 puntos

10º clasificado: 6 puntos

11º clasificado: 5 puntos

12º clasificado: 4 puntos

13º clasificado: 3 puntos

14º clasificado: 2 puntos

¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP este domingo?

Los 182 puntos de distancia entre Marc y Álex invitan a pensar que el mayor de los Márquez conquistará el título más pronto que tarde. Para que su victoria final llegue este domingo, sin embargo, deben producirse una serie de circunstancias. Estos son los escenarios más probables:

Si gana en la sprint y Álex es segundo : Marc Márquez tan solo necesitará quedar por delante de su hermano. Fuera del top-4 incluso le valdría con quedar una posición por detrás

: Marc Márquez tan solo necesitará quedar por delante de su hermano. Fuera del top-4 incluso le valdría con quedar una posición por detrás Si gana en la sprint y Álex no es segundo : Marc Márquez será campeón incluso si queda por detrás de su hermano

: Marc Márquez será campeón incluso si queda por detrás de su hermano Si Álex gana la sprint y Marc es segundo: Ganar la carrera o sumar seis puntos más que su hermano.

En definitiva, Marc Márquez depende de sí mismo para volver a reinar en MotoGP, e incluso podría permitirse el lujo de quedar ligeramente por detrás de su hermano para ser campeón del mundo en el GP de Japón.