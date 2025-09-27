MotoGP
¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP en Japón?
Estos son escenarios más probables para que el de Cervera se proclame campeón del mundo en Motegi
Marc Márquez acaricia su ansiada séptima corona de MotoGP, novena en total. Seis años después de su último título en la categoría reina, el de Cervera podría recuperar el que un día fue su trono este fin de semana en el GP de Japón.
El icónico circuito de Motegi apunta a ser el escenario en el que Marc Márquez se proclame campeón del mundo de MotoGP y añada a sus vitrinas el que sería su noveno título (1 en 125cc, 1 en Moto2 y 7 en MotoGP).
Marc Marquez aterriza en Japón como líder destacado del Mundial de MotoGP fruto de una temporada en la que ha dominado con mano de hierro. El de Cervera cuenta con 512 puntos en su casillero particular 182 más que su hermano Álex Márquez y 237 más que su compañero de equipo Pecco Bagnaia.
Para proclamarse campeón del mundo en Motegi, Marc Márquez necesita terminar la carrera del domingo con 185 puntos de ventaja sobre su hermano Álex. Esta posibilidad no podria darse tras la carrera sprint ni aunque se produjese el peor de los escenarios para el menor de los Márquez (no puntuar y que su hermano sume los 12 puntos por la victoria).
¿Cuántos puntos se reparten en una carrera de MotoGP?
- 1er clasificado: 25 puntos
- 2º clasificado: 20 puntos
- 3er clasificado: 16 puntos
- 4º clasificado: 13 puntos
- 5º clasificado: 11 puntos
- 6º clasificado: 10 puntos
- 7º clasificado: 9 puntos
- 8º clasificado: 8 puntos
- 9º clasificado: 7 puntos
- 10º clasificado: 6 puntos
- 11º clasificado: 5 puntos
- 12º clasificado: 4 puntos
- 13º clasificado: 3 puntos
- 14º clasificado: 2 puntos
¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP este domingo?
Los 182 puntos de distancia entre Marc y Álex invitan a pensar que el mayor de los Márquez conquistará el título más pronto que tarde. Para que su victoria final llegue este domingo, sin embargo, deben producirse una serie de circunstancias. Estos son los escenarios más probables:
- Si gana en la sprint y Álex es segundo: Marc Márquez tan solo necesitará quedar por delante de su hermano. Fuera del top-4 incluso le valdría con quedar una posición por detrás
- Si gana en la sprint y Álex no es segundo: Marc Márquez será campeón incluso si queda por detrás de su hermano
- Si Álex gana la sprint y Marc es segundo: Ganar la carrera o sumar seis puntos más que su hermano.
En definitiva, Marc Márquez depende de sí mismo para volver a reinar en MotoGP, e incluso podría permitirse el lujo de quedar ligeramente por detrás de su hermano para ser campeón del mundo en el GP de Japón.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...