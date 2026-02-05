Ya queda menos para que la temporada 2026 de MotoGP de su pistoletazo de salida. Han sido meses de espera con mucha expectación y numerosas incógnitas sobre la evolución de las distintas motos, pero la espera tiene los días contados mientras los equipos apresuran su puesta a punto para el inicio del campeonato en Tailandia.

La pretemporada 2026 de MotoGP arrancó con el Shakedown Test de Sepang. Después de que los pilotos cogiesen sensaciones al manillar de sus motos, llegó el turno de los primeros test oficiales de pretemporada del 3 al 5 de febrero, también en Sepang. En el circuito malayo, Marc Márquez demostró que sigue siendo el más rápido a pesar de estar fuera de las pistas 121 días tras su lesión. Buenas noticias para el piloto de Ducati, también para Joan Mir que terminó liderando la tabla de tiempos con Honda el segundo día.

Desde Sepang pondrán rumbo a Buriram, escenario de los últimos test de pretemporada previos al arranque oficial en Tailandia del 21 al 22 de febrero. Los pilotos y escuderías afinarán todavía más sus motos esta vez sin margen de error, pues menos de una semana después empezará la acción donde ningún equipo podrá guardarse las cartas como estos últimos meses.

Esta temporada 2026 de MotoGP volverá a contar con 22 Grandes Premios, nuevamente igualando el récord histórico de la competición. El mundial repetirá la misma estructura que en 2025 con ocho dobletes y con la desaparición de Argentina y el regreso de Brasil como las principales novedades en el calendario. España tendrá cuatro carreras y será un año más el epicentro del motociclismo mundial con Marc Márquez, campeón defensor del título, como máxima referencia.

¿Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026?

El Mundial de MotoGP 2026 empezará el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo en Tailandia. El Circuito Internacional de Chang volverá a ser el escenario del inicio del calendario con una carrera emocionante que pondrá a prueba el trabajo de las escuderías durante todo el invierno.

Una vez terminada la carrera en Tailandia, los equipos tendrán dos semanas de descanso antes de poner rumbo a Brasil, carrera que vuelve al calendario oficial después de su inactividad (22 de marzo). Será el inicio de la gira americana con el punto final en Estados Unidos con el GP de las Américas (29 de marzo).

Calendario oficial de MotoGP 2026

Gran Premio de Tailandia (Tailandia) — 1 de marzo Gran Premio de Brasil (Brasil) — 22 de marzo Gran Premio de las Américas (Estados Unidos) — 29 de marzo Gran Premio de Qatar (Qatar) — 12 de abril Gran Premio de España (España) — 26 de abril Gran Premio de Francia (Francia) — 10 de mayo Gran Premio de Catalunya (España) — 17 de mayo Gran Premio de Italia (Italia) — 31 de mayo Gran Premio de Hungría (Hungría) — 7 de junio Gran Premio de la República Checa (República Checa) — 21 de junio Gran Premio de los Países Bajos (Países Bajos) — 28 de junio Gran Premio de Alemania (Alemania) — 12 de julio Gran Premio de Gran Bretaña (Inglaterra) — 9 de agosto Gran Premio de Aragón (España) — 30 de agosto Gran Premio de San Marino (Italia) — 13 de septiembre Gran Premio de Austria (Austria) — 20 de septiembre Gran Premio de Japón (Japón) — 4 de octubre Gran Premio de Indonesia (Indonesia) — 11 de octubre Gran Premio de Australia (Australia) — 25 de octubre Gran Premio de Malasia (Malasia) — 1 de noviembre Gran Premio de Portugal (Portugal) — 15 de noviembre Gran Premio de Valencia (España) — 22 de noviembre

Todos los equipos y pilotos de MotoGP 2026