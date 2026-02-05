Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOTOGP

¿Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026?

Te contamos todo el calendario de la temporada 2026 de MotoGP, fecha de inicio, circuitos y pilotos que participarán

Marc Márquez, en Sepang

Marc Márquez, en Sepang / MotoGP

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Ya queda menos para que la temporada 2026 de MotoGP de su pistoletazo de salida. Han sido meses de espera con mucha expectación y numerosas incógnitas sobre la evolución de las distintas motos, pero la espera tiene los días contados mientras los equipos apresuran su puesta a punto para el inicio del campeonato en Tailandia.

La pretemporada 2026 de MotoGP arrancó con el Shakedown Test de Sepang. Después de que los pilotos cogiesen sensaciones al manillar de sus motos, llegó el turno de los primeros test oficiales de pretemporada del 3 al 5 de febrero, también en Sepang. En el circuito malayo, Marc Márquez demostró que sigue siendo el más rápido a pesar de estar fuera de las pistas 121 días tras su lesión. Buenas noticias para el piloto de Ducati, también para Joan Mir que terminó liderando la tabla de tiempos con Honda el segundo día.

Desde Sepang pondrán rumbo a Buriram, escenario de los últimos test de pretemporada previos al arranque oficial en Tailandia del 21 al 22 de febrero. Los pilotos y escuderías afinarán todavía más sus motos esta vez sin margen de error, pues menos de una semana después empezará la acción donde ningún equipo podrá guardarse las cartas como estos últimos meses.

Esta temporada 2026 de MotoGP volverá a contar con 22 Grandes Premios, nuevamente igualando el récord histórico de la competición. El mundial repetirá la misma estructura que en 2025 con ocho dobletes y con la desaparición de Argentina y el regreso de Brasil como las principales novedades en el calendario. España tendrá cuatro carreras y será un año más el epicentro del motociclismo mundial con Marc Márquez, campeón defensor del título, como máxima referencia.

¿Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026?

El Mundial de MotoGP 2026 empezará el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo en Tailandia. El Circuito Internacional de Chang volverá a ser el escenario del inicio del calendario con una carrera emocionante que pondrá a prueba el trabajo de las escuderías durante todo el invierno.

Noticias relacionadas

Una vez terminada la carrera en Tailandia, los equipos tendrán dos semanas de descanso antes de poner rumbo a Brasil, carrera que vuelve al calendario oficial después de su inactividad (22 de marzo). Será el inicio de la gira americana con el punto final en Estados Unidos con el GP de las Américas (29 de marzo).

Calendario oficial de MotoGP 2026

  1. Gran Premio de Tailandia (Tailandia) — 1 de marzo
  2. Gran Premio de Brasil (Brasil) — 22 de marzo
  3. Gran Premio de las Américas (Estados Unidos) — 29 de marzo
  4. Gran Premio de Qatar (Qatar) — 12 de abril
  5. Gran Premio de España (España) — 26 de abril
  6. Gran Premio de Francia (Francia) — 10 de mayo
  7. Gran Premio de Catalunya (España) — 17 de mayo
  8. Gran Premio de Italia (Italia) — 31 de mayo
  9. Gran Premio de Hungría (Hungría) — 7 de junio
  10. Gran Premio de la República Checa (República Checa) — 21 de junio
  11. Gran Premio de los Países Bajos (Países Bajos) — 28 de junio
  12. Gran Premio de Alemania (Alemania) — 12 de julio
  13. Gran Premio de Gran Bretaña (Inglaterra) — 9 de agosto
  14. Gran Premio de Aragón (España) — 30 de agosto
  15. Gran Premio de San Marino (Italia) — 13 de septiembre
  16. Gran Premio de Austria (Austria) — 20 de septiembre
  17. Gran Premio de Japón (Japón) — 4 de octubre
  18. Gran Premio de Indonesia (Indonesia) — 11 de octubre
  19. Gran Premio de Australia (Australia) — 25 de octubre
  20. Gran Premio de Malasia (Malasia) — 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Portugal (Portugal) — 15 de noviembre
  22. Gran Premio de Valencia (España) — 22 de noviembre

Todos los equipos y pilotos de MotoGP 2026

  • Fermín Aldeguer (Gresini Racing MotoGP)
  • Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory)
  • Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)
  • Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)
  • Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
  • Brad Binder (Red Bull KTM Factory)
  • Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)
  • Raúl Fernández (Trackhouse Racing)
  • Marc Márquez (Ducati Lenovo Team)
  • Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP)
  • Jorge Martín (Aprilia Racing)
  • Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)
  • Joan Mir (Honda HRC Castrol)
  • Diogo Moreira (LCR Honda MotoGP)
  • Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)
  • Ai Ogura (Trackhouse Racing)
  • Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
  • Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha)
  • Álex Rins (Monster Energy Yamaha)
  • Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)
  • Johann Zarco (LCR Honda MotoGP)
  • Luca Marini (Honda HRC Castrol)

