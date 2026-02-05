MOTOGP
¿Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026?
Te contamos todo el calendario de la temporada 2026 de MotoGP, fecha de inicio, circuitos y pilotos que participarán
Ya queda menos para que la temporada 2026 de MotoGP de su pistoletazo de salida. Han sido meses de espera con mucha expectación y numerosas incógnitas sobre la evolución de las distintas motos, pero la espera tiene los días contados mientras los equipos apresuran su puesta a punto para el inicio del campeonato en Tailandia.
La pretemporada 2026 de MotoGP arrancó con el Shakedown Test de Sepang. Después de que los pilotos cogiesen sensaciones al manillar de sus motos, llegó el turno de los primeros test oficiales de pretemporada del 3 al 5 de febrero, también en Sepang. En el circuito malayo, Marc Márquez demostró que sigue siendo el más rápido a pesar de estar fuera de las pistas 121 días tras su lesión. Buenas noticias para el piloto de Ducati, también para Joan Mir que terminó liderando la tabla de tiempos con Honda el segundo día.
Desde Sepang pondrán rumbo a Buriram, escenario de los últimos test de pretemporada previos al arranque oficial en Tailandia del 21 al 22 de febrero. Los pilotos y escuderías afinarán todavía más sus motos esta vez sin margen de error, pues menos de una semana después empezará la acción donde ningún equipo podrá guardarse las cartas como estos últimos meses.
Esta temporada 2026 de MotoGP volverá a contar con 22 Grandes Premios, nuevamente igualando el récord histórico de la competición. El mundial repetirá la misma estructura que en 2025 con ocho dobletes y con la desaparición de Argentina y el regreso de Brasil como las principales novedades en el calendario. España tendrá cuatro carreras y será un año más el epicentro del motociclismo mundial con Marc Márquez, campeón defensor del título, como máxima referencia.
¿Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026?
El Mundial de MotoGP 2026 empezará el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo en Tailandia. El Circuito Internacional de Chang volverá a ser el escenario del inicio del calendario con una carrera emocionante que pondrá a prueba el trabajo de las escuderías durante todo el invierno.
Una vez terminada la carrera en Tailandia, los equipos tendrán dos semanas de descanso antes de poner rumbo a Brasil, carrera que vuelve al calendario oficial después de su inactividad (22 de marzo). Será el inicio de la gira americana con el punto final en Estados Unidos con el GP de las Américas (29 de marzo).
Calendario oficial de MotoGP 2026
- Gran Premio de Tailandia (Tailandia) — 1 de marzo
- Gran Premio de Brasil (Brasil) — 22 de marzo
- Gran Premio de las Américas (Estados Unidos) — 29 de marzo
- Gran Premio de Qatar (Qatar) — 12 de abril
- Gran Premio de España (España) — 26 de abril
- Gran Premio de Francia (Francia) — 10 de mayo
- Gran Premio de Catalunya (España) — 17 de mayo
- Gran Premio de Italia (Italia) — 31 de mayo
- Gran Premio de Hungría (Hungría) — 7 de junio
- Gran Premio de la República Checa (República Checa) — 21 de junio
- Gran Premio de los Países Bajos (Países Bajos) — 28 de junio
- Gran Premio de Alemania (Alemania) — 12 de julio
- Gran Premio de Gran Bretaña (Inglaterra) — 9 de agosto
- Gran Premio de Aragón (España) — 30 de agosto
- Gran Premio de San Marino (Italia) — 13 de septiembre
- Gran Premio de Austria (Austria) — 20 de septiembre
- Gran Premio de Japón (Japón) — 4 de octubre
- Gran Premio de Indonesia (Indonesia) — 11 de octubre
- Gran Premio de Australia (Australia) — 25 de octubre
- Gran Premio de Malasia (Malasia) — 1 de noviembre
- Gran Premio de Portugal (Portugal) — 15 de noviembre
- Gran Premio de Valencia (España) — 22 de noviembre
Todos los equipos y pilotos de MotoGP 2026
- Fermín Aldeguer (Gresini Racing MotoGP)
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory)
- Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory)
- Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)
- Raúl Fernández (Trackhouse Racing)
- Marc Márquez (Ducati Lenovo Team)
- Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP)
- Jorge Martín (Aprilia Racing)
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)
- Joan Mir (Honda HRC Castrol)
- Diogo Moreira (LCR Honda MotoGP)
- Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)
- Ai Ogura (Trackhouse Racing)
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha)
- Álex Rins (Monster Energy Yamaha)
- Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)
- Johann Zarco (LCR Honda MotoGP)
- Luca Marini (Honda HRC Castrol)
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Los posibles rivales del Barça en las semifinales de la Copa del Rey