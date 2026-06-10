Crutchlow seguirá relevando a Zarco en Brno y Assen

Castrol Honda LCR ha confirmado que Cal Crutchlow seguirá sustituyendo al lesionado Johann Zarco en los próximos Grandes Premios de la República Checa y los Países Bajos. El veterano piloto británico, que a sus 40 años llevaba tres sin pilotar una motogp, ya reemplazó a Zarco en Mugello y Balaton Park, y para su tercera aparición de 2026, el británico regresará al circuito donde logró su primer podio en 2012 y su primera victoria en 2016: Brno.

Una semana más tarde, el '35' volverá a competir en el TT Circuit Assen, un trazado en el que consiguió otro podio en 2013.

Zarco, que sufrió graves lesiones en su pierna, atrapada en la Ducati de Bagnaia, durante la carrera de Barcelona, sigue a la espera de pasar por el quirófano, por riesgo de infección de sus heridas en la rodilla.