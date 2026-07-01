Crutchlow continuará sustituyendo a Zarco tras su grave accidente en Barcelona

Tan solo queda una cita en el horizonte antes del parón veraniego en MotoGP: el Gran Premio de Alemania, que se disputará el fin de semana del 10 al 12 de julio. Una cita en la que los nostálgicos de la categoría continuarán disfrutando de la presencia de Cal Crutchlow en el LCR de Honda. El equipo satélite de la marca nipona ha confirmado que el británico continuará sustituyendo a Johann Zarco tras su lesión en el Circuit de Barcelona-Catalunya, más de un mes y medio atrás.

El británico de 40 años, retirado como piloto permanente en 2020, volvió a la parrilla para el GP de Italia, en Mugello, como sustituto de Zarco. El francés protagonizó un escalofriante accidente en el trazado catalán. El dorsal '5' se iba al suelo en la frenada de la curva 1. Arrastró consigo a Luca Marini y Pecco Bagnaia, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la rueda trasera de la Desmosedici GP26 del bicampeón.

Cal Crutchlow en el TT Assen / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este accidente provocó de nuevo una bandera roja y una rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, además de una pequeña fractura en el peroné, que lo han mantenido alejado de las pistas hasta ahora. Sigue el '5' en espera de una operación, que no ha podido llevarse a cabo aún debido a una quemadura que añade un riesgo de infección.

Mientras se recupera, la fábrica del 'Ala Dorada' decidió apostar por Crutchlow, quien no había participado en una carrera desde el Gran Premio de Japón de 2023, cuando ejerció de 'wildcard' como piloto de pruebas de Yamaha. Era todo un reto: cerca de tres años sin actividad en competición en una era con tantos cambios como la actual, en el que las motos han evolucionado mucho tanto a nivel técnico como aerodinámico.

Pero aún así lo ha hecho, y ya van cuatro citas. En su llegada al 'paddock' en Mugello, uno de los circuitos más exigentes del Mundial, terminó con una rotura muscular cerca de la escápula izquierda le obligó a retirarse el domingo. En el Gran Premio de Hungría fue 22º en la sprint del sábado y 16º en la carrera larga. Tanto en la República Checa como en Países Bajos terminó en última plaza.

"Un GP más con nosotros para Cal", decía el LCR en el breve comunicado compartido en redes sociales. De esta manera, estará presente también en el característico trazado de Sachsenring.