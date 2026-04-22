De Crivillé y Doohan a Stoner y Rossi: Jerez, escenario de batallas épicas

MotoGP afronta este fin de semana la cuarta cita del calendario de 2026. Y lo hace en uno de sus trazados más icónicos: el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, sede del Gran Premio de España desde 1989 de forma ininterrumpida. El circuito andaluz ha presenciado, a lo largo de estas casi cuatro décadas, varias de las batallas y anécdotas más destacadas de la historia del motociclismo. Y a menos de 48 horas para el inicio de la acción en pista, merece la pena realizar una recopilación sobre ellos.

Cuando uno piensa en Jerez, le viene a la mente aquella victoria que cosechó Álex Crivillé en 1997, que serviría para quitarse el mal sabor de boca que dejó en él la anterior edición, la de 1996. Por que sí... aquel curso se vivió uno de los momentos más surrealistas de la historia del campeonato y terminó desencadenando una fuerte rivalidad entre el primer campeón español y otra leyenda, Mick Doohan.

Crivillé-Doohan: El inicio de una rivalidad

El piloto catalán lideraba la prueba cuando parte del público invadió la pista creyendo que la carrera ya había terminado... pero aún quedaba una vuelta. Fue entonces cuando el piloto español, confuso, se vio obligado a frenar. Por su parte, Doohan, su compañero de equipo, aprovechó para adelantarle a escasos metros de la meta. Intentó defenderse Crivillé, poniendo todo de su parte para adelantar al australiano, pero en el intento acabó en el suelo.

Aquel final generó una gran polémica puesto que muchos se cuestionaron cómo pudo suceder algo así y por qué no se mostró la bandera roja. Además, fue el inicio de una rivalidad entre ambos compañeros de box. "Al final de la carrera fuimos a reclamar la victoria. En un primer momento, Honda HRC estaba de acuerdo. Sin embargo, al poco rato Doohan se impuso como piloto número uno del box y Honda retiró la reclamación", explicaba recientemente 'Crivi' a 'Mundo Deportivo'. "El triunfo terminó siendo para él. A partir de esta carrera, con el enfrentamiento dentro y fuera de la pista una vez finalizada la prueba, empezó la tensión entre nosotros dos. Ahí, nuestra relación se enfrió y empezó una nueva realidad", revelaba al citado medio.

Rossi-Gibernau: última vuelta de alto voltaje

La rivalidad entre Valentino Rossi y Sete Gibernau es una de esas para la historia. De hecho, ambos venían de un 2004 cargado de tensiones por la lucha por el título, que terminó llevándose el italiano. 'Il Dottore' lideraba la carrera en la última vuelta, pero un error en la curva 6 permitió que Gibernau tomase la delantera. Lo intentó todo Rossi, quien en la curva 11 logró pasarle, pero Gibernau respondió en la siguiente y el final iba a decidirse en la última curva.

Fue entonces cuando Rossi intentó asaltar la victoria, provocando la colisión entre ambos, y terminó con el catalán en el suelo. Como era de esperar, la rivalidad y enemistad entre ambos no hizo más que aumentar.

Stoner-Rossi: "Tu ambición superó tu talento"

En 2011, Casey Stoner afrontaba su penúltimo año en MotoGP. De hecho, ese mismo curso se llevó el título con el Repsol Honda Team, el segundo en la categoría reina tras el de 2007 con Ducati. El australiano se plantaba como uno de los favoritos en un curso en el que Rossi estaba sufriendo más de la cuenta en Ducati. Pero todo cambió en mojado. El italiano se sentía cómodo y en la vuelta 8 intentó pasar a Stoner en la curva 1, sin éxito y llevándoselo puesto.

El '46' volvía a la pista mientras el australiano aplaudia, pero de forma irónica y demostrando su descontento. Y esta acción acabó desencadenando una de las frases más reconocidas de la historia del motociclismo: "Tu ambición superó tu talento", le dijo el australiando a 'Vale' cuando este se encaminó a pedirle disculpas.