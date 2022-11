Crivillé: "Bagnaia destaca por sus finales de temporada; nunca falla"

"Para Ducati este campeonato supone muchísmo 15 años después del de Stoner. Son los claros merecedores de este título", considera Àlex "La pelea por el título de Moto2 está apretadísima. Augusto juega en casa y va a aprovechar esa ventaja de puntos que tiene", opina el ex piloto catalán

Àlex Crivillé, único piloto español campeón del mundo de 500cc, analiza el final de la temporada en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y llega abierto en las categorías de MotoGP y Moto2, mientras que en Moto3 ya es campeón el mallorquín Izan Guevara.

Pecco Bagnaia afronta este domingo la cita más importante de su carrera deportiva y tratará de proclamarse campeón del mundo de MotoGP ¿Qué destacas de la temporada que ha completado el italiano después de sumar cinco ceros y recuperar 91 puntos a Fabio Quartararo?Pecco Bagnaia tiene el título prácticamente en la saca, pero hay que hacerlo y sumar ese punto que falta para ser campeón del mundo de MotoGP. Tiene que controlar a Fabio Quartararo, que el francés no esté en cabeza y no gane la carrera. Si todo transcurre con normalidad, Pecco Bagnaia lo tiene muy bien para proclamarse campeón. De Pecco Bagnaia destacaría sus finales de temporada. El año pasado hizo un gran final de temporada y este año, también. Empieza el año de menos a más, se motiva y no falla en el final de temporada. Esto hace que sea un piloto de los buenos.

Ducati puede volver a ser campeona del mundo de MotoGP 15 años después del título de Casey Stoner. ¿Qué supone este título para la fábrica de Borgo Panigale?

Para Ducati este título supone muchísimo. Conseguirlo 15 años después del logrado por Casey Stoner en 2007 les ha llevado mucho trabajo. Un sinfín de pilotos han pasado por la fábrica de Borgo Panigale, pero al final han conseguido tener la mejor máquina. En cuanto a aerodinámica, es claramente la mejor moto. También han sido innovadores en la parte tecnológica y han conseguido marcar las directrices de MotoGP. Han logrado muchísimo y al final el resto de las marcas se han fijado en Ducati. Son los claros merecedores de este título.

Fabio Quartararo consiguió en Sepang posponer la coronación de Pecco Bagnaia. ¿Dónde crees que ha estado la clave del bajón de rendimiento del francés en la segunda parte de la temporada?

Fabio Quartararo ha visto que su Yamaha no estaba a la altura de la Ducati en algunos circuitos y tampoco él ha terminado por rendir bien en algunas carreras en agua. Todo esto, ha hecho que el piloto haya perdido algo de confianza con su moto en algunos momentos de la temporada y los resultados no han llegado. Yo lo achacaría más a que la Yamaha no ha estado a la altura de la Ducati esta temporada.

La única opción de que Marc Márquez vuelva a luchar por el título de campeón del mundo de MotoGP la próxima temporada pasa porque Honda acierte con la moto de 2023. ¿Crees que tendrá opciones de hacerlo bien este fin de semana en un circuito como el Ricardo Tormo de Cheste?

Marc Márquez puede rematar la temporada con un podio en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El circuito Ricardo Tormo de Cheste es un trazado que le gusta, con curvas de izquierdas y bastante fluido. Está claro que Honda tiene que hacer los deberes este invierno para llegar a la primera carrera de 2023, en Portimao, lo mejor posible. A día de hoy, es más un problema de la moto que de Marc Márquez. Él ha demostrado que ha llegado y ha sido el piloto de la marca del ala dorada más rápido. El problema está en que a la Honda le falta potencial para competir con las mejores motos.

¿Cuál es tu pronóstico para el podio de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana?

Yo creo que Jack Miller, Pecco Bagnaia y Enea Bastianini. Las Ducati van a estar ahí otra vez, pero seguro que Marc Márquez también va a intentar estar en el podio. Vamos a apostar por Jack Miller, Marc Márquez y Pecco Bagnaia.

Augusto Fernández llega al circuito Ricardo Tormo de Cheste con una ventaja de 9,5 puntos sobre Ai Ogura. ¿Quién crees que terminará proclamándose campeón del mundo de Moto2?

La pelea por el título de Moto2 está apretadísima. Después del fallo de Ai Ogura en Sepang, la partida ha cambiado y ahora todo está a favor de Augusto Fernández. El español lo tiene muy bien para proclamarse campeón del mundo de Moto2 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Juega en casa y va a aprovechar esa ventaja de puntos que tiene. Va a coger la calculadora e intentar controlar a su máximo rival. Si todo va bien, se llevará el título de campeón del mundo de Moto2.