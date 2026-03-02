Crisis abierta en Ducati: Tailandia, la peor carrera en cinco años

El primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP ha confirmado lo que ya empezaba a ser una evidencia a finales del pasado curso: el reinado de Ducati podría estar llegando a su ocaso y Aprilia podría ponerle las cosas muy complicadas a la fábrica de Borgo Panigale. Por primera vez en 88 fines de semana, concretamente desde Silverstone en 2021, una Desmosedici no se subió al podio este domingo, mientras que Aprilia colocó a dos de sus pilotos en él y a los otros dos dentro del 'Top-5'.

No fue un fin de semana especialmente fácil para la fábrica liderada por Claudio Domenicali. Si bien los test de Sepang y Buriram dieron pie a la esperanza con la mejora de sensaciones de Pecco Bagnaia, quien el pasado curso sufrió de lo lindo con la GP25, la realidad estuvo totalmente alejada: nuevo fin de semana gris partiendo desde la decimotercera plaza y firmando dos discretas novenas plazas en las dos carreras del fin de semana.

Un inicio un tanto frustrante para el piloto turinés, que no esperaba estar tan detrás en la primera cita del curso. "Ha sido totalmente completamente lo contrario porque en el test me sentí muy bien. Después, por cualquier motivo, durante el fin de semana empezamos a sufrir mucho. Debemos mejorar porque en este momento no somos los más rápidos", decía el bicampeón tras la carrera del domingo, tal y como recoge GPOne. "Después de los test te diría que este resultado sería imposible. Teníamos un ritmo fuerte, incluso con la goma gastada. He dado un paso atrás", sentenciaba.

Incluso Marc Márquez sufrió a lo largo del fin de semana, aunque en el caso del piloto de Cervera, tuvo que ver más con las molestias que aún arrastra tras la caída que sufrió durante el Gran Premio de Indonesia del pasado curso. Pese a todo, las malas sensaciones de Borgo Panigale quedaron tapadas con la segunda plaza del '93' en la pole, posicón que repitió tras la sanción que se le impuso en la carrera al Sprint por el altercado con Acosta en la curva 12.

La primera Ducati, a casi 17 segundos de 'Bezz'

Pero el nueve veces campeón no pudo salvar los muebles de la marca el domingo, tras sufrir un extraño pinchazo en su neumático trasero que lo privó de terminar la carrera y poder sumar algún punto vital de cara al final de campeonato. Pero eso no fue todo. La segunda Ducati antes del abandono del mayor de los Márquez estaba siendo Fabio Di Giannantonio, con la GP26 del VR46, que rodaba 0.8 segundos más lenta que la de Marc. El piloto romano terminó siendo el primer representante de la marca de Borgo Panigale en la sexta plaza de la carrera del domingo, pero vio caer la bandera a cuadros a nada más y nada menos que a 16.845 segundos de la victoria de Marco Bezzecchi.

Tampoco fue un fin de semana fácil para Álex Márquez, quien terminó el domingo de la peor de las formas tras irse al suelo a cinco giros del final y sufrió mucho con la gestión de las gomas. "Las rachas en el deporte se acaban, y se ha acabado en no sé cuántos podios desde 2021, pero hay que tener, como he dicho, un poquito de calma, no coger conclusiones precipitadas, quedan 21 carreras por delante, hay que seguir trabajando sin bajar brazos", dijo el piloto de Cervera tras ser preguntada por la ruptura de racha de podios de Ducati.