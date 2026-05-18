Crecen los problemas para Ducati: Pecco Bagnaia se resiente de la muñeca

El accidentado Gran Premio de Catalunya de MotoGP sigue cobrándose 'víctimas'. La jornada del domingo se saldó con varias caídas importantes y dos pilotos en el hospital: Àlex Márquez y Johann Zarco. Pero más allá de ellos, hubo otros que sufrieron también algunos daños que se irán evaluando en los próximos días.

La mayoría de la parrilla estuve presente esta mañana en los test que se disputaron en el Circuit de Barcelona-Catalunya y que pusieron el broche a un fin de semana intenso. Entre los presentes estuvo Pecco Bagnaia, quien se marchó con el décimo mejor crono del día, pero con sensaciones negativas por su estado físico.

Bagnaia se vio inmerso en el accidente con Johann Zarco y Luca Marini en el que el piloto francés fue el más perjudicado, al engancharse su pierna en la moto del #63. "Mi impacto contra el suelo fue muy intenso; fue enorme", explicó el de Ducati tras la carrera, recordando que "en cuanto vi mi moto y a él enganchado a mi moto, solo vi su pierna y ese dolor; fue un gran impacto para mí".

"Luego simplemente llegué al garaje, me pasé a la segunda moto. Solo traté de no pensar demasiado. Empecé bien, pero después de tres vueltas, empecé a sentirme mareado en la moto", confesó. Pecco pudo continuar en carrera, aunque se le vio en la previa de la resalida con una bolsa de hielo sobre su muñeca izquierda. También pudo participar en la jornada de test, aunque esta semana deberá pasar revisión.

Según informan desde Italia, el italiano se someterá también a pruebas médicas en su regreso a Italia para chequear unas molestias en su muñeca izquierda. "Quizá tenga que volver a que me revisen la muñeca cuando vuelva a casa, porque noto que algo no está en su sitio", afirmó el piloto turinés en declaraciones que recoge 'Sky Sport'.

Antes de someterse a las revisiones, Pecco se mostró cauto con su estado y avanzó que no forzará. "Lo intentaremos y ya veremos: sin duda haré mucha fisioterapia, haciendo lo que hay que hacer y sin exagerar demasiado con el entrenamiento, porque podría empeorar", comentó.

Pecco Bagnaia, en el Circuit / Dani Barbeito / SPO

Los problemas de Pecco Bagnaia llegan en el peor momento para Ducati, justo en las semanas previas al GP de casa, en Mugello, y con su otro piloto, Marc Márquez, en proceso de recuperación de la caída que sufrió en Le Mans y que le obligó a pasar por quirófano. Por el momento, el de Cervera se ha perdido el GP de Catalunya y se desconocen los plazos de regreso aunque no se descarta que pueda ser ya en la cita italiana.

Bajas y dudas para Mugello

Por otro lado, Àlex Márquez y Johann Zarco serán baja segura para esa prueba después del grave accidente que sufrió este domingo en el Circuit. Ambos abandonaron el Hospital General de Catalunya donde habían permanecido ingresados y se someterán a nuevas revisiones durante la semana.

En la jornada de test también se vivió un susto con una nueva caída de Jorge Martín. El piloto madrileño tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el centro médico del campeonato y poco después fue trasladado a la Clínica Quirón Dexeus para pasar pruebas diagnósticas. Tras los exámenes se descartaron fracturas y se espera que pueda subirse a la moto en Mugello.