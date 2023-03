¿Cuánto corre una MotoGP?

Esta es la velocidad punta que puede alcanzar una MotoGP Este fin de semana vuelve MotoGP, un deporte donde las mejoras en aerodinámica prometen romper todas las estadísticas de velocidad

Este fin de semana arranca la temporada de MotoGP 2023. Tras un largo parón invernal, el circuito de Portimao, ubicado en el Algarve, acogerá el primer Gran Premio de la temporada que se celebrará entre los días 24 y 26 de marzo. Vuelve el mundial en lo que promete ser una de las temporadas más inciertas y donde lo único seguro es el dominio de Ducati: ¿Será capaz Bagnaia de revalidar el título? ¿Surgirá una nueva estrella en la escudería italiana? ¿Serán capaces Yamaha y Honda de hacerles frente? ¿Está Marc Márquez realmente recuperado? Este mismo fin de semana empezaremos a resolver estas dudas.

Si hay algo que ha llamado la atención en las puestas de largo de los distintos equipos así como en los test de pretemporada es la evolución de la aerodinámica, cada vez más presente en el motociclismo como refleja la aparición y el desarrollo de los alerones. Aunque son un elemento polémico, en ocasiones objeto de sanciones de la FIM por poner en riesgo la seguridad y siempre muy criticados por la afición, está claro que han resultado clave en el aumento de velocidad punta de las motos.

