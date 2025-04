La conversación secreta de Márquez para cambiar de moto en Austin

Es una de las imágenes de los últimos tiempos en MotoGP: Marc Márquez echó a correr a falta de dos minutos para la salida de Austin para cambiar a la moto con neumáticos slicks que su equipo le tenía prepadada en el box. Una apuesta arriesgada que salió bien porque los demás pilotos le siguieron y los comisarios tuvieron que mostrar bandera roja. Lo habían planificado en la parrilla de salida, en secreto, Marc, el director de Ducati Davide Tardozzi y el jefe de equipo, Marco Rigamonti.

Marc Márquez confirmó para los micrófonos de DAZN que tenía muy claro el reglamento, y que su jugada habría salido a la perfección si no hubiera sido por el error que cometió más tarde en carrera y que le obligaría a abandonar tras una caída en la que se quedó sin estribera en su Desmosedici.

Ahora, gracias a las imágenes que ha distribuído MotoGP podemos apreciar en un impagable vídeo toda la secuencia, viendo cómo se gestó la estrategia de Márquez y su equipo.

A las 13:53, a siete minutos de empezar la carrera, Marc consultaba con su ingeniero de pista, Marco Rigamonti, si daba tiempo a cambiar a neumáticos de seco, y le comunicaba que si no llovía más, cuando quedaran dos minutos saldría de la parrilla para ir a por la moto de seco al box.

La intención era que otros pilotos le siguieran, provocando un retraso en la salida. A falta de tres minutos para el inicio de la carrera se bajó de la moto, lo que resultó extraño para Pecco, pendiente en todo momento de su compañero.

Y justo cuando quedaban dos minutos para el inicio de carrera, Marc salió corriendo hacia el box a coger la moto de seco. Unos cuantos copiaron su estrategia y salieron detrás de él, provocando el caos en pista. Si eran al menos diez pilotos los que entraban, el reglamento apuntaba bandera roja, como así sucedió.

"Riga, ¿va Pecco con moto de lluvia? ¿Y Alex? Necesitamos a los mecánicos trabajando en la segunda moto con neumáticos de seco", ordenó Marc, que insistió: "Esta moto, completamente de lluvia, y la moto 2 de seco. Así que convertid la moto dos en seco".

Viendo que el momento se acercaba Márquez quiso asegurarse que lo que estaba haciendo no le traería mayores consecuencias: "Si ahora voy allí y salgo desde el 'pit lane', salgo último, ¿no? sin hacer 'long lap, sin penalización ¿verdad?'", preguntó.

"Sí. Saldrías último", le respondió su jefe de mecánicos, que lo consultó con Tardozzi: "Tendría que hacer un Ride Through", dudó. Y Rigamonti matizó que "sin entrar con esa moto. Salir desde allí y esta dejarla aquí".

"Empiezo último y ya está. Sería como si no hubiera hecho el procedimiento normal de salida", replicó Marc. Al final, entre los tres hubo consenso: "Empieza último, ¿verdad? En cambio, si hace la vuelta de calentamiento con ésta y entra al pit lane, empezaría desde el pit lane", afirmó Rigamonti.

"¿Hacemos flag to flag?", le cuestionó. Marc respondió tajante: "No". Y entonces comunicó su decisión: "Cuando queden tres minutos, si esto sigue así, me voy, ¿vale? Dime si la moto está lista. No se lo digas a nadie. ¿La moto está lista? Vamos con el plan", advirtió el octocampeón, que en Austin volvió a demostrar que además de un grandísimo piloto, es también el más 'listo de la clase'.