Continúa la pesadilla para David Muñoz: octavo quirófano en menos de ocho meses

La carrera de Moto3 en Balaton Park (Hungría) terminó traduciéndose en la quinta victoria de Máximo Quiles este 2026. El piloto murciano es más líder del campeonato tras la cita en suelo húngaro, en la que David Muñoz vivió la otra cara de la moneda tras protagonizar uno de los accidentes más escalofriantes del curso. Y le ha costado caro al andaluz, quien vuelve a sumar una nueva lesión tan solo unas semanas después de regresar de otra muy compleja.

El andaluz se encontraba luchando por el podio en la última vuelta, en un grupo de cinco pilotos, con tan mala suerte que se iba al suelo tras hacer el afilador con la rueda trasera de Álvaro Carpe. No podían esquivar el incidente ni Brian Uriarte ni Valentín Perrone, quienes venían tras él y que se iban al suelo también. El argentino pasó por encima del andaluz, mientras que el cántabro volaba por encima de la moto de Muñoz.

Era la última vuelta y los comisarios sacaron la bandera roja. El piloto fue atendido en pista y posteriormente trasladado al centro médico del circuito, donde se decidió trasladarlo en helicóptero a un hospital en Budapest, donde el equipo informó posteriormente que había sido intervenido. El sevillano sufrió a causa del accidente fracturas en la pelvis y otra en el radio.

Una noticia que dejó el corazón encogido a los fans de las carreras, puesto que el piloto se encontraba recuperándose aún de una lesión que sufrió en Mandalika (Indonesia) el pasado mes de octubre. Por aquel entonces se fracturó el fémur izquierdo, pero todo se fue complicado debido a una infección. Esto deribó en que terminó pasando por el quirófano hasta en siete ocasiones desde entonces, tal y como él mismo reveló.

Muñoz fue baja en Brasil y Austin debido a esta infección, y volvió a reaparecer en pista en la cita anual en Jerez para lograr un espectacular podio en casa. “Vengo de una gran lesión, de la que me ha costado mucho recuperarme. Aún no estoy ni a un 20% de lo que debería estar, pero bueno, contento con todo el trabajo del equipo que me ha apoyado en las buenas y, sobretodo, en las malas”, decía tras la carrera en GP.

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Repitió en Barcelona y estaba siendo un candidato en Hungría hasta el momento del accidente. Una nueva lesión que suma en su calvario. Por el momento, se desconoce cuándo podrá regresar a la competición y el equipo no ha dado más detalles sobre su estado de salud más allá de que el siguiente paso es el traslado a España, donde continuarán monotorizando su situación.