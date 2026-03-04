El consejo del 'veterano' Márquez a los rookies: "Que tengan la paciencia que yo no tuve"

Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda conquistaron los títulos de MotoGP, Moto2 y Moto3, respectivamente, en 2025. Los tres tienen en común al patrocinador que les acompaña desde sus inicios en el Mundial , Estrella Galicia 0,0, presente en el campeonato desde 2011.

Y aunque este triple éxito ya es historia, la compañía cervecera gallega tenía una deuda pendiente y no ha querido dejar pasar la oportunidad del parón de tres semanas sin MotoGP para reunir a sus tres campeonísimos en Madrid.

“El salto de Moto3 a Moto2 es muy grande y con el accidente y la lesión de final del año pasado no he podido prepararme como me hubiera gustado, pero espero poder trabajar en las próximas carreras para construir una buena base”, ha explicado Rueda, que se estrena en la categoría intermedia con el equipo Red Bull KTM Ajo.

“Mi primera carrera en MotoGP (con la Honda del LCR) ha sido positiva, nos ha ido todo bastante bien en Tailandia. Es un sueño hecho realidad después de cinco años que han sido intensos y han pasado muy rápido”, ha apuntado Moreira, que ha salido al escenario a ritmo de samba y se ha mostrado entusiasmado ante el regreso del Mundial a Brasil este año.

Marc Márquez, que en su día fue la primera apuesta de Estrella Galicia 0,0 en el Mundial, asegura que es “un orgullo” haber contribuído al impulso de la cantera: “Ver crecer a los jóvenes pilotos es una satisfacción”, ha valorado.

Le han pedido consejo al 'veterano' Márquez para los dos pilotos que le escoltaban en el escenario y le miraban embelesados: “Son dos ‘rookies’, que vienen de ser campeones... pero bueno, les diría que paciencia, algo que yo no he tenido en mi carrera. A veces, paras en el box y te ves el 20, pero, poco a poco, irás cogiendo inercia. Como le pasó a David Alonso", ha recordado Marc. "Que sigan insistiendo, talento les sobra, son campeones. Tienen un gran ejemplo en mi hermano Álex, le costó y ha estado ganando en MotoGP”.

Márquez , que ha cumplido 33 años en febrero, ha reconocido que "ser el referente de las jóvenes generaciones tiene su parte bonita, pero también entristece, significa que tienes una edad. Los años pasan y es ley de vida que un día venga uno de estos chavalines y pida paso. Soy consciente de que eso va a llegar más temprano que tarde”, ha advertido. De momento, sin embargo, nadie duda que el de Cervera sigue siendo el rey de MotoGP.