Dura e impactante primera imagen del brazo derecho de Marc Márquez

Es posible, muy posible, que muy pocos se hayan dado cuenta. Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, piloto que persigue su décimo título mundial de MotoGP (está ya a tan solo 19 puntos del líder del campeonato, el madrileño Jorge Martín), acaba de publicar una serie de imágenes en su Instagram, que parecen destinadas a una comunicación lo más normal y habitual de siempre, pero que tiene, creo yo, un anuncio tremendamente duro, serio y llamativo: la tremenda diferencia que, por vez primera, podemos apreciar, entre su brazo izquierdo, sano, y el maltrecho brazo derecho que ha sufrido ya siete intervenciones quirúrgicas.

Es muy posible, conociendo a Márquez, que el piloto de Cervera (Lleida) haya querido mostrarle al mundo la auténtica realidad de su condición física. En el último Gran Premio de Aragón, el pasado jueves, el campeón del Lenovo Ducati volvió a repetir que empieza a estar bastante harto de tener que responder por el estado de su brazo. “Mi brazo es el que es y la última operación ha ido muy bien, pues ya no me sorprenden, ni me provoca acciones inesperadas, pero debemos seguir trabajando en él, aunque la condición es la que es y yo competiré así y creo que puedo competir al más alto nivel en estas condiciones pero, por supuesto, el brazo ha sido muy maltratado con tantas operaciones. Pero, repito, puedo pelear por la victoria”.

Marc Márquez muestra, por vez primera, el estado real de su brazo y hombro derecho, que, comparado con el izquierdo, demuestra que el piloto de Cervera (Lleida) nunca ha mentido sobre el auténtico estado de su brazo: no es como el derecho, pero no le impide ganar.

Es evidente que Marc Márquez ha querido enviar, con esta espectacular imagen en la que se puede apreciar la enorme diferencia física entre el brazo y hombro derecho y el izquierdo, un mensaje a quienes creen que, a menudo, no dice la verdad sobre su real estado. ‘Il Cannibale’ no ha engañado nunca al declarar que su brazo “no volverá a ser como el de antes, como el del 2019, pero tampoco resulta un impedimento para que pueda competir al más alto nivel. Si me obliga, a menudo, a pilotar de forma distinta, pero eso no significa que el brazo me impide correr y tratar de ganar”.

Existe también la posibilidad de que Marc Márquez quiera cerrar, con la publicación de esta estremecedora imagen, el debate y, sobre todo, la lista de preguntas constantes que sufre en cuanto aparece en la sala de prensa de cualquier circuito donde se corre un gran premio. Es más que seguro que, la próxima semana, en Misano, le pregunten sobre esta imagen y es más que seguro que Marc tratará de cerrar, definitivamente, el debate: este es mi brazo y con él trataré de volver a ser campeón del mundo.

Espectacular imagen del brazo derecho de Marc Márquez, que el campeón catalán acaba de publicar en su Instagram donde se aprecia, claramente, la diferencia con el brazo izquierdo. / EP

La imagen, cuando digo que es estremecedora, es que da la sensación ¿verdad? de que, justo debajo del sobaco derecho, es como si le hubiese mordido un tiburón, pues falta muchísima masa muscular y, posiblemente, esa sea una de las carencias, al margen de la consecuencias derivadas de la complicada séptima intervención, de inicios de temporada.

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Es evidente que el parón veraniego, antes de regresar a la competición en Silverstone (Inglaterra), ha supuesto una ligera mejoría en el estado de esa brazo tan maltratado, pero no es menos cierto, como insiste Marc, que la recuperación total o la posibilidad de que el brazo vuelva a ser el de antes es materialmente imposible, aunque nunca se sabe.

Fuente: El Periódico