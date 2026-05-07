Conjura francesa para Le Mans: Zarco espera a la lluvia; Quartararo repetirá la aerodinámica de Jerez

El Gran Premio de Francia de 2025 quedó en el recuerdo de los aficionados como uno de los más vibrantes de la temporada pasada, con la lluvia como estrella invitada y un Johann Zarco como protagonista. El piloto de Honda reinó en el caos para devolver a Francia una victoria de un piloto local que se resistía desde la década de los 50.

"Tengo el recuerdo del año pasado de forma recurrente porque todos los aficionados me lo dicen cuando me los encuentro, no solo los franceses, sino de toda Europa. Ya entendí que ganar en tu país marca la diferencia y no lo esperaba. Estoy disfrutando mucho de ese momento", explicó Zarco en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia 2026.

La victoria de Zarco supuso todo un hito en un campeonato dominado entonces por Marc Márquez, que solo pudo ser segundo. Conseguido ante 120.000 espectadores, muchos de ellos frances enfervorecidos por su piloto, ese éxito permite al galo afrontar con optimismo esta nueva edición en la que también podría haber lluvia. "Lo que pasó el año pasado me hace pensar que este año, si ocurre algo, voy a intentar de mantenerme concentrado para buscar la victoria porque es una oportunidad que te llega y no puedes desaprovecharla", asintió el piloto de Cannes.

"Los aficionados franceses son los únicos que esperan que llueva en un GP", bromeó. "Tendré más oportunidades si llueve porque aunque tenga buen ritmo no he podido conseguir el podio y me cuestan las carreras aquí, pero cuando está lloviendo soy capaz de encontrar esas opciones de podio", explicó.

Para Zarco, las sensaciones con la moto "han ido mejorando año tras año". "Es verdad que en lluvia los movimientos de la moto son un poco más suaves, con menos energía y tengo mejor control porque en seco tienes que empujar mucho y es duro hacer ese algo más. Tengo esas sensaciones pero cuando más me gusta es cuando hay un poco menos de agua en la pista. Cuando llueve mucho no siento que puedo marcar la diferencia porque necesito vueltas para tener confianza. Al resto igual le cuesta el movimiento de los neumáticos y ahí es cuando saco ventaja", apuntó.

Pese a correr en casa y a su victoria de 2025 en el emblemático circuito Bugati, Zarco no se ve como favorito. "Solo llego como un fenómeno increíble del año pasado y la gente quiere creerlo. Quieren o queremos pensar que puede volver a suceder pero es más una cuestión de creencia que el ser aspirante real a la victoria", afirmó y apuntó que "estuvo bien en Jerez porque cuando llovió conseguío un buen resultado y pude confirmar que en condiciones de lluvia tengo más oportunidades y mirando la previsión meteorológica la gente siente que puedo llegar como favorito, pero no. Quizás tengo posibilidades".

Quartararo, en segundo plano

El otro piloto francés de la parrilla, Fabio Quartararo se mostró menos optimista que su compatriota con sus posibilidades, pese a conseguir la pole el año pasado. "Las expectativas sin mas bajas que el año pasado, desafortunadamente pero en los test Jerez pudimos recuperar más que el potencial, las sensaciones porque nos estaba costando el tren delantero desde el comienzo así que vamos a encontrar esas sensaciones que nos van a ayudar mucho en este tipo de circuitos", explicó el de Yamaha.

Fabio tras ganar la pole en Le Mans / YOAN VALAT / EFE

De cara a este GP de Francia confirmó que utilizarán "el paquete aerodinamico que probamos en Jerez porque nos dio buenas sensaciones y va a ser importante. En el pasado solía hacer los tiempos de vuelta tirando mucho de tren delantero y con esta moto no soy capaz de exprimirlo".

Pese a la situación actual que vive el piloto de Niza con la Yamaha, el piloto saldrá a la pista como hace siempre, al 100%. "Especialmente cuando los resultados no son buenos cuesta más, pero mi espíritu siempre es mismo, siempre trato de dar el máximo sobre la moto. Lo que me hace feliz es ir a mi 100% y empujarme a mi mismo al límite. Y eso es lo que estoy haciendo, aunque los resultados se resistan y no son los que me hacen feliz, es lo que es y voy a seguir intentando dar el 100%", comentó.

Para la cita en Le Mans, Quartararo lucirá un casco con una decoración diferente, y avanzó que la decoración "el domingo será un poco más especial". "Hemos venido con ciertas ideas y con colores que pueden llevar tanto hombres como mujeres", apuntó.

Trabajo extra para el GP de casa

Para los pilotos locales, el GP de casa siempre tiene un componente especial, con compromisos extra para atender a los aficionados, una situación que los pilotos se toman con filosofía. "Siempre es super especial, los horarios son ajetreados porque tenemos compromisos, pero forma parte del GP de casa. Poder ver a los aficionados lo hace super especial. Cuando tratas de conseguir resultados tienes esa presión extra pero en mi caso no está ahí y estoy tratando de disfrutar y hacerles sentir felices", afirmaba Quartararo.

Una opinión compartida con Zarco, que tuvo clara su respuesta a si el GP de casa podía convertirse en una pesadilla con ese trabajo extra. "Decir que es un pesadilla sería un respuesta incorrecta porque no somos nadie sin los aficionados", afirmó tajante. "Estan hipercontentos de vernos y conocernos. Son conscientes de que no podemos atender a todos. Es muy exigente, se requiere de organización e incluso cansa porque tenemos muchas más cosas que hacer fuera de la pista y se nos puede olvidar que tenemos que estar bien, pero queremos devolver esta energía a los aficionados en estos cinco dias", argumentó el de Honda.