Se confirma el 'castigo' a Bezzecchi: sancionado por molestar a Marc Márquez en Q2

Malas noticias para Marco Bezzecchi. El panel de comisarios ha confirmado que el líder del mundial y su compatriota y amigo, Luca Marini, han sido sancionados para la carrera del domingo tras molestar a Marc Márquez durante la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra este fin de semana en el particular y emblemático Circuito De Las Américas.

Todo sucedió en pleno 'time attack' del nueve veces campeón. Márquez se mostró muy molesto durante la Q2 puesto que tuvo que abandonar un intento de vuelta rápida tras toparse en plena trazada con Bezzecchi y Luca Marini, quienes le molestaron al ir más lentos y no darse cuenta de que el '93' venía con todo por detrás.

En las imágenes ofrecidas por el campeonato, se pudo ver como Marc llegaba a una de las curvas más lentas del trazado con más velocidad que los dos pilotos que iban por delante de él, por lo que tuvo que levantar la moto para no chocar con 'Bezz' y frenar fuerte para no entrar con toda la inercia al ápice de la curva y evitar así chocar con Marini. Es entonces cuando se ve al catalán moviendo la cabeza y recriminándole su actuación al italiano, que impasible sigue a lo suyo.

Al llegar al parque cerrado, tras lograr la primera fila, el italiano fue preguntado por la acción en pista. "No lo sé, no he visto nada", dijo el miembro de la Academia de Valentino Rossi, poniendo cara de poker al ser informado de que incluso estaba siendo investigado por molestar al catalán.

Posteriormente, el campeonato informó que el piloto de Aprilia había sido sancionado con dos posiciones en parrilla por el altercado (finalmente saldrá cuarto). "Marco Bezzecchi y Luca Marini han sido sancionados con una penalización de 2 puestos en la parrilla por los comisarios de la FIM #MotoGP para el GP del domingo debido a que rodaron lento en la Q2", expresaba el campeonato en un comunicado. De esta manera, el piloto de Honda partirá desde la undécima plaza.