Se confirma la baja de Jorge Martín en Australia: "No sabemos qué le depara el futuro"

Jorge Martín pasó por quirófano el pasado martes para tratar la triple fractura de clavícula que se produjo en una caída durante el Gran Premio de Japón. Tras la operación, el piloto madrileño arrancará un nuevo proceso de recuperación, el tercero en lo que va de curso tras sus lesiones en los test de pretemporada y el Gran Premio de Qatar.

El doctor Ángel Chartre, explicó este jueves la situación del piloto y afirmó que "era una operación complicada, debido a que la fractura presentaba tres partes, las cuales se han podido unir perfectamente con los tornillos de sujeción del tercio medio distal de la fractura y una placa de contención, para evitar el desplazamiento de la misma". El médico del mundial no pudo dar un tiempo estimado de recuperación que dependerá de la evolución.

Este jueves ha sido Aprilia la que ha lanzado una actualización del estado de su piloto, siguiendo la línea del doctor Chartre. "Es una lesión grave, sin duda. La cirugía fue muy, muy, muy bien. Ahora estamos revisando con los médicos el plan de recuperación y cuándo podrá volver a la pista", explicó el team manager de Aprilia, Paolo Bonora.

El italiano confirmó además que Martín "lamentablemente, no se unirá a nosotros" en Phillip Island dentro de dos semanas para el Gran Premio de Australia. "No sabemos qué le deparará el futuro. Tenemos que esperar al reconocimiento médico para comprender su estado físico día a día. Fue una lesión grave. No es una fractura de clavícula típica. Tenía dos partes rotas. Sí, hay que esperar. Un fuerte abrazo a Jorge y quiero decirle que todo el equipo está a su lado en este momento", zanjó al respecto.

La maldición del 1

La temporada del número 1 ha estado lastrada por las lesiones desde antes incluso de que empezara la temporada. Jorge Martín se fue al suelo en los primeros test de pretemporada y no pudo incorporarse al mundial hasta el Gran Premio de Qatar, cuarta prueba del campeonato. En esa misma cita volvió a sufrir un grave accidente que lo mantuvo varios días ingresado por un neumotórax.

Su vuelta tuvo lugar en Chequia, en el mes de julio, para la duodécima prueba del mundial, justo antes del parón estival. Tras buenas sensaciones en los siguientes Grandes Premios, el infortunio volvió a pegar a Martín en Japón. El madrileño perdió el control de su moto en los primeros giros y se fue al suelo, llevándose consigo a su compañero Marco Bezzecchi. El italiano salió mejor parado pero no así el español, que se fracturó la clavícula.

Después de Australia, donde ya se ha confirmado que no correrá, Martín solo tendrá por delantes tres GP, Malasia, Portugal y Valencia, para reaparecer antes de cerrar un mundial de pesadilla.