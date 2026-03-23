La confesión más personal de Jorge Martín: "Me estoy leyendo la Biblia, igual eso me hace ir bien"

Jorge Martín se ha reencontrado con su mejor versión en 2026. El pasado año se estrenó con Aprilia luciendo el nº 1 de campeón en la moto pero no llegó ni a comenzar el curso tras sufrir dos graves lesiones en invierno. Volvió en Qatar y sufrió una terrorífica caída que le dejó de nuevo en dique seco y con graves secuelas de las que tardó largos meses en recuperarse. Pero esta temporada ‘Martinator’ está de nuevo en forma y en Brasil ha encadenado dos podios (tercero en la sprint y segundo en la carrera principal) que le han catapultado al segundo puesto de la clasificación, a 11 puntos de su compañero y actual líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

Martín empieza a sentirse cada vez más cómodo col la RS-GP y sabe dónde mejorar. “No me fijo tanto en ‘quiero ganar, quiero hacer segundo o quiero ser quinto’. Me fijo en las sensaciones. Y en Brasil han sido muy buenas, aunque las condiciones de la carrera fueron muy difíciles. Me he dejado todo en la pista por un podio que sabe muy bien, junto a Aprilia hemos dado un gran paso”, resumió el madrileño, que reveló un dato personal.

A la pregunta de Dani Pedrosa en DAZN respecto a su inspiración para salir del bache, Jorge apuntó que “el último libro que me estoy leyendo es la Biblia, no sé si es eso lo que me está haciendo ir tan bien, pero siempre hay que creer en algo más allá. Desde Valencia, mis últimas dos operaciones, llevo cuatro o cinco meses con el candado puesto, no fallo ningún día: comida, entrenamiento, entrenamiento mental y al final es la suma de todo. Todo tiene su recompensa y estamos aquí, donde nos merecemos. Esto es la consecuencia de trabajar cada día, 24 horas pensando en una cosa que es volver a rendir. Y lo estamos haciendo”, celebró ‘Martinator’.

“Esto hay que disfrutarlo, obviamente, pero mañana será otro día. Tienes que cambiar el chip, seguir trabajando y eso haré. Quiero agradecer a Aprilia su apoyo, porque me está ayudando muchísimo. Aún faltan cositas, no he dado tandas muy largas con esta moto, en carrera me pasan cosas que no me espero, tengo que ir rectificando mis líneas. A veces tengo más confianza durante la carrera; a veces, menos y ahí es donde tengo que trabajar, en el ritmo durante las últimas vueltas”, cerró.