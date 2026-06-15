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MotoGP

La confesión de Marc Márquez sobre sus humildes inicios: "Si quieres ir en moto, no podemos ir a Disneyland"

El nueve veces campeón detalla los sacrificios económicos de sus padres para que él y su hermano Álex pudieran competir en moto

Marc Márque tras ganar en el GP de Hungría

Marc Márque tras ganar en el GP de Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

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Queralt Uceda

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Hubo un tiempo en el que Marc Márquez tan solo era un niño con muchos sueños. Quién le hubiese dicho a aquel chico de Cervera, 20 años atrás, que un día se convertiría en uno de los mayores pilotos de la historia del motociclismo al conquistar nueve títulos mundiales. No obstante, el camino no fue fácil. Y es que iniciarse en un deporte con un coste económico tan elevado requiere de una gran cantidad de sacrificios.

El '93' explicó en una entrevista reciente con 'Automoto' que recibió su primera moto a los cuatro años, por reyes. "Empecé con cuatro años, pero la edad mínima para competir era cinco. Esto no es legal, en realidad… Hice una carrera con cuatro años y diez meses", expresaba el piloto catalán ante el medio citado. "Eran otros tiempos, se podía hacer. Era como algo informal, con amigos que organizaban una carrera del campeonato catalán. Y corrí allí, era una carrera de enduro", expresaba.

MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait celebrates his 100th Grand Prix on podium during the 2026 MotoGP Grand Prix of Hungary , on Balaton Park circuit, from June 5 to 7, in Hungary - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 07/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Marc Márquez tras ganar en Balaton Park (Hungría) la pasada semana / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No es ningún secreto que al mayor de los Márquez se le da muy bien también el 'off road'. Y es que en sus inicios compitió en estas disciplinas, hasta que por fin pudo empezar en velocidad. "Con ocho años probé el asfalto. Y ahí tuve mucha suerte, porque con nueve años un equipo me fichó y, entonces, todo fue gratis para mi familia. El mayor apoyo para seguir creciendo", expresó.

Para la familia Márquez-Alentà, las motos eran un gran gasto. "Entrenábamos siempre en un circuito de motocross, y el dueño del circuito seguía mucho el mundo del asfalto. Y siempre le decía a mi padre que tenía ‘velocidad de paso por curva’ para el asfalto. Y en Cataluña hicieron una copa de promoción con una moto francesa, una Conti. Era un paquete completo por unos 3.000€: moto, mono de cuero, casco, licencia… todo incluido. Y mi padre dijo ‘Probamos un año’Yo quería motocross porque ganaba. Y en asfalto era pequeño, no ganaba y me caía mucho. Pero un equipo me apoyó y mi padre me dijo: ‘Sigue en asfalto porque será gratis y te están ayudando’", recordaba Marc.

El dinero siempre fue un gran hándicap, y Roser y Julià, padres de Marc y Álex, tuvieron que hacer grandes sacrificios para que sus hijos pudiesen continuar compitiendo. "Comprar una moto pequeña para un niño ya era un esfuerzo. Era el dinero de las vacaciones que se gastaban en las motos. Y en casa no había vacaciones, solo carreras. Porque a mí y a mi hermano nos gustaba", expresaba, algo que otros pilotos también han revelado en otras ocasiones, como es el caso de Jorge Martín.

La lección de Julià Márquez a sus hijos

Asegura el '93' que sus padres le hicieron ser consciente del valor de las cosas. "Para mí es muy importante y estoy muy agradecido a mi padre por enseñármelo. Porque, al final, ahora puedo decirte que tengo dinero, pero conozco el valor de la vida. Y mi padre me lo enseñó así", explicaba. "Por ejemplo, me decía: ‘Si quieres ir en moto, no podemos ir a Disneyland. Tienes que elegir. Si quieres ir en moto, no puedes hacer otras cosas’", recordaba.

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Pero no solo en cuestiones económicas, sino también en cuestiones personales. "También me gustaba mucho el fútbol y le decía: ‘Quiero jugar al fútbol con mis amigos’. Y mi padre decía: ‘Elige tu tiempo y tu dinero. Yo pondré el dinero para las motos, pero tú eliges tu tiempo. ¿Quieres usar tu tiempo en las motos o en el fútbol?' Y yo decía: 'motos'. Y mi padre no estaba contento, porque el fútbol era más barato, era solo un ejemplo. Mi padre siempre intentó enseñarme el valor de la vida de la forma correcta", terminaba diciendo Marc.

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