Comunicado oficial de Dirección de Carrera tras el caótico Gran Premio de Brasil de MotoGP

El primer Gran Premio de Brasil en 22 años no ha estado exento de polémica. La previa del fin de semana estuvo marcada por las fuertes lluvias en la zona, que dejaron gran parte de la pista bajo varios centímetros de agua. El campeonato y el Autódromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna trabajaron a contrarreloj para minimizar daños y el fin de semana pudo iniciarse según lo previsto... hasta la celebración de las 'qualys' de Moto2 y Moto3, el sábado. Justo antes de salir a pista las categorías inferiores, apareció un agujero en la recta principal que obligó a modificar el horario. Pero ese no fue el único problema que presentó la pista. Y ahora el panel de comisarios se ha pronunciado al respecto.

El cuestionable buen drenaje del asfalto fue algo que ya estuvo en el punto de mira el viernes, en condiciones mixtas. Sin embargo, la polémica saltó el sábado, cuando un boquete de considerable tamaño en medio del trazado obligó a modificar el horario del sábado, posponiendo la clasificación de Moto2 al día siguiente, retrasando la Sprint alrededor de una hora y veinte minutos y obligando a los pilotos de Moto3 a salir a pista a pocos minutos de la puesta de sol.

El boquete que salió en plena recta del Autódromo Ayrton Senna / SPORT

No obstante, el incidente se pudo solventar, se reasfaltó la zona y se pudo retomar la actividad en pista. Una pista, eso sí, que volvió a desatar la polémica debido a su estado. El domingo, la carrera de MotoGP tuvo que ser reducida en ocho vueltas por "degradación en el asfalto", según informó Dirección de Carrera poco antes del inicio. Y pese a que este mal estado del trazado no dejó más incidentes, varios pilotos como Àlex Márquez o Álex Rins mostraron en las entrevistas post carrera las consecuencias en su cuerpo del impacto de varias piedras sueltas del asfalto.

Esta serie de infortunios provocó que seguidores y pilotos llamasen a la FIM y la dirección del campeonato a revistar el trazado de cara a la edición del pasado curso. Y en medio de toda la polémica generada, Dirección de Carrera ha emitido un comunicado este martes. "Tras los problemas con la superficie de la pista durante el Gran Premio de Brasil, el Circuito y el Promotor de la Carrera llevaron a cabo investigaciones sobre las causas, incluyendo las lluvias torrenciales sin precedentes que afectaron los trabajos finales y contribuyeron a los problemas con la superficie de la pista", comenzaba diciendo el comunicado.

El antiguo alcantarillado, el problema

Al parecer, un antigui sistema de alcantarillado habría generado el problema inicial con el boquete. "El sábado, se detectó un defecto importante en la pista debido al colapso de un antiguo sistema de alcantarillado no documentado bajo la superficie. El problema, que afortunadamente no afectaba la trazada ideal, fue atendido y reparado de inmediato gracias a la rápida respuesta del Circuito, lo que permitió que la actividad en pista continuara más tarde ese mismo día. El domingo, tras la conclusión del Gran Premio de Moto2, se hizo evidente la degradación localizada del asfalto causada por el intenso calor y la actividad en pista", apuntaban.

En el comunicado, se especifica que "el promotor y el circuito han reconocido los problemas surgidos en Brasil y se solucionarán antes del regreso de MotoGP la próxima temporada", asegurando que la prioridad es la seguridad de los pilotos y el buen desempeño de la próxima edición.