Así comentaron Martín y Acosta su brutal batalla en Tailandia: “Cómo iba esa moto… como un misil”

El Gran Premio de Tailandia, primera cita en el calendario 2026 de MotoGP, dejó una gran cantidad de momentos para el recuerdo con intensas batallas en pista entre los pilotos que ocuparon las primeras plazas tanto en la carrera al Sprint como en la dominical. Precisamente, esta última estuvo marcada por el abandono de Marc Márquez por un pinchazo en su rueda trasera y por la intensa batalla entre el '93', Pedro Acosta y Jorge Martín. En las últimas horas, el campeonato ha compartido el posterior encuentro entre el murciano y el madrileño, y no ha pasado desapercibido por los fans.

A la espera de más acción en pista, que no se producirá hasta el Gran Premio de Brasil, programado para el fin de semana del 20 al 22 de marzo, el perfil oficial en redes sociales de MotoGP ha compartido las palabras que se dedicaron Acosta y Martín tras su espectacular batalla en pista el pasado domingo.

Ambos lucharon por la tercera plaza de la carrera con Marc Márquez, quien a falta de cinco giros para el final tuvo que abandonar tras un pinchazo, repitiendo patrón de lo que ya le sucedió a Pecco Bagnaia, su compañero de curso, el pasado curso en Sepang (Malasia). Se enzarzaron en una batalla los dos pilotos restantes, pasándose y repasándose mientras por delante, Marco Bezzecchi, iba a lo suyo.

Finalmente, Acosta logró atrapar a Raúl Fernández para ser segundo y Jorge Martín no pudo hacer lo propio, por lo que terminó cuarto para confirmar un más que sólido resultado teniendo en cuenta de donde venía: de una temporada luciendo el '1' en el carenado pero perdiéndose gran parte de la temporada a causa de las lesiones. El piloto de San Sebastián de los Reyes fue el hombre más feliz de Tailandia tras volver a sentirse competitivo sobre la Aprilia RS-GP26.

Las cámaras del campeonato le siguieron cuando se encontró con su compañero de box, Marco Bezzecchi, el vencedor. "He visto algunas imágenes, estuviste genial adelantando en la curva 3", le decía el italiano, mientras que el madrileño le felicitaba matizando que "desapareció" nada más comenzar.

Poco después se encontró con 'El Tiburón de Mazarrón', y ambos protagonizaron un interesante momento saludándose y comentando la jugada. "Hemos perdido tiempo ahí, me cago en la p...", comenzaba diciendo el '89' al murciano. "Me lo has puesto difícil", le decía Acosta.

"Cuando me has cortado en la tres, alguien venía muy rápido, cuando Marc nos ha adelantado en la salida de la tres", detallaba el campeón de Moto3 y Moto2. "Sí, cómo iba de rápido esa moto", contestaba Martín. "Como un misil", cerraba el de Mazarrón. "Tú ibas rápido también", expresaba Martín. "Si hubiese aguantado el ritmo, hubiese llegado a Raúl", terminaba diciendo 'Martinator', muy feliz con poder a mostrar su versión más competitiva.