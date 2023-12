Los comentarios 'secretos' de Márquez sobre la Ducati

"La Ducati es mucho menos física que la Honda" destacó Marc tras su primer ensayo con la moto en Cheste Una cámara en el garaje de Gresini grabó su conversación con su jefe técnico Frankie Carchedi, que ahora se ha filtrado

El primer test de Marc Márquez con la Ducatti del Team Gresini despertó una expectación inusitada el pasado martes en el circuito de Cheste, que por primera vez colgó el cartel de 'completo' para unos entrenamientos post temporada. Aunque había mucho interés por conocer las primeras impresiones del octocampeón, éste no podía hacer declaraciones por motivos contractuales, hasta que el 1 de enero quede oficialmente desvinculado del Repsol Honda. Sin embargo, ahora se han filtrado las palabras que dijo Marc al volver al box después de sus primeras vueltas, las indicaciones que le dio a su nuevo equipo técnico, ya que una cámara instalada en el garaje del Gresini grabó toda la secuencia.

Marc, que acabó cuarto en su estreno con la Desmosedici GP23 que hasta el pasado domingo era de Johann Zarco, reconoció que "la Ducati es mucho menos física que la Honda". En su comversación con su nueve jefe de equipo Frankie Carchedi, Marc señaló que "la moto te da mucho agarre detrás. Y es menos exigente físicamente. Con ella es muy fácil cambiar de dirección. Lo noté mucho entre las curvas 9 y 10, y 12 y 13"-el leridano también deja claro que aún no se siente del todo confiado para entras en los virajes con total seguridad.

El 93 no se sinitió aún del todo cómodo y apuntó que "cuando freno no puedo hacerlo de forma agresiva, porque si lo haces la moto se levanta de atrás y en ese momento empieza a ser inestable. Al entrar en la curva me transmite más confianza que la Honda, pero no sé cuándo voy a perder el tren de delante. Aún no tengo suficiente confianza para tirarme hacia adentro",

"Además, esta moto no la puedes sobreconducir. Si lo haces, el tren delantero se mueve y te va expulsando. Tienes que pararla antes de entrar", añadió Marc, que un día después del test en Cheste se operó del síndrome compartimental en el antebrazo derecho y este fin de semana se despedirá definitivamente de su anterior marca en el Honda Thanks Day que se celebra anualmente en Motegi con todos los pilotos del constructor japonés.