'Comeback' Marc Márquez: nunca nadie tardó tanto tiempo entre título y título

Marc Márquez consiguió este domingo su novena corona mundial, un título que se le resistía desde 2019, el curso antes de sus lesiones y de la bajada de rendimiento de la Honda. Desde entonces, el camino ha sido largo, con dos cambios de equipo incluidos, para volver a lo más alto en una temporada en la que ha dominado como hiciera en ese curso de su octavo título.

El dominio de Marc Márquez en 2019 sobre la Honda hizo que su octavo campeonato se viera sentenciado desde el inicio de la temporada. Andrea Dovizioso se plantó como el principal rival de Márquez, pero el piloto italiano no pudo hacer nada por frenar al '93'. Aquella temporada, Márquez acabó primero o segundo en todos los Grandes Premios, a excepción de un fin de semana.

El título de 2019 lo cerró con 12 victorias y seis segundos puestos, los resultados le permitieron cerrar la corona a falta de cuatro carreras para el final. Aunque el inicio de curso 2020, cambió por completo la tendencia de los últimos cuatro años en los que el '93' se había presentado como vencedor. La caída en la curva 3 del 'Circuito de Jerez-Ángel Nieto' marcó las siguientes temporadas para Márquez.

La curva 3 de Jerez

La fractura en el húmero derecho acabó desencadenando varios procesos médicos que tuvieron que compensarse con cambios físicos y psicológicos. El inminente regreso a la acción tras la primera operación desencadenó varios problemas que prolongaron la lesión.

A pesar de los daños físicos, Marc se alzó con tres triunfos en 2021, pero dos años más tarde de la caída el '93' volvió a pasar por el quirófano. Tras el calvario de las lesiones, en 2023 se encontró con una Honda que no cumplía con las expectativas.

La separación de Honda

La lesión y los malos resultados sembraron las dudas en Márquez y entre sus pensamientos surgió la idea de la retirada. La última esperanza para el '93' pasaba por un cambio de moto para regresar a las posiciones delanteras.

Tras el Gran Premio de Japón 2023, las malas noticias llegaron en Honda y el cambio de Márquez al Gresini Racing se hizo oficial. La fábrica japonesa y Marc acordaron rescindir el contrato a finales de esa misma temporada poniendo punto y final a 11 años de relación con 6 coronas.

La sequía de victorias

En su primera temporada con Ducati, Márquez volvió a culminar una carrera en la primera posición después de 1.043 días de su última victoria en el GP de la Emilia-Romagna 2021. El triunfo llegó en Aragón después de dominar todas las sesiones del fin de semana. Aquella victoria en el trazado español le llevó a cerrar la temporada con dos triunfos más y le otorgó el cambio al Ducati Lenovo Team.

'Comeback'

Desde la corona de 2019 hasta la de 2025, Marc Márquez ha protagonizado el mayor regreso en la categoría reina. Ningún piloto había conseguido revalidarse como campeón después de cinco temporadas sin proclamarse como el número '1'. Además, desde el primer título en 2013 hasta la nueva corona han transcurrido 12 años. Márquez ha conseguido también la mayor diferencia temporal entre el primer y último título en la clase reina. Desde el 6 de octubre de 2019 en Tailandia hasta el 28 de septiembre de 2025 en Japón, después de 2.184 días, Marc Márquez vuelve a coronarse como campeón del mundo de MotoGP.