Todos coinciden: solo Márquez puede impedir la coronación de Aprilia

“Cuando los ves en la pista, flipas. Van suaves, por un carril. Tú vas bailando como puedes sobre tu moto y a ellos, la moto ni se les mueve. La Aprilia es una moto superior, bastante superior y nosotros que la vemos en pista, justo delante nuestro o persiguiéndola, nos damos cuenta de que va a ser muy, muy, difícil, que se le escape el campeonato”, señaló uno de los cinco campeones del mundo de MotoGP a El Periódico, antes de abandonar el trazado británico de Silverstone.

“Aquí, el único que puede impedir que Aprilia conquiste el título es Marc (Márquez), desde luego. Yo no veo ninguna otra posibilidad de que les arrebaten la conquista de este Mundial”, continuó explicando el campeón de MotoGP. “Mira, cuando yo los ví ganar en Le Mans, que era, dicen, el circuito, en teoría, que menos se adaptaba a su moto, dije, ¡uf!, estos tíos se van a pasear. Y casi. Si hacen buenos resultados en las tres próximas carreras, Aragón, Misano y Austria, olvídate, Ducati ya no llega a tiempo”.

El comportamiento de las Aprilia en Silverstone (Inglaterra) ha sido, casi, insultando. Al triunfo de Jorge Martín el sábado, le siguió una auténtica exhibición de Raúl Fernández, el domingo. Es decir, gana la moto oficial y gana la moto ‘satélite’, lo que demuestra que gana la moto. O ayuda muchísimo. “Lo dije al llegar: aquí las Aprilias vuelan”, confesó Marc Márquez, con terribles problemas de tracción en las dos carreras, hasta el extremo de perder 22 puntos con respecto al líder ‘Martinator’.

El equipo Trackhouse mantea a Raúl Fernández (Aprilia), brillante vencedor ayer del GP de Inglaterra. / TIM KEETON / EFE

Tres Aprilia ¡tres! (Jorge Martin, 240 puntos; Marco Bezzecchi, a 31 y Ai Ogura, a 37) lideran el Mundial de pilotos. Los dos siguientes puestos son para dos Ducati, la de MM93, a 40 puntos y Fabio Di Giannantonio, a 41. Quedan aún 10 fines de semana, 20 carreras y 370 puntos en juego. Vuelve, eso sí, el ruido de que nadie quiere ganar este Mundial, pero la verdad es que todos quieren ganar este campeonato, todos, aunque no quieran reconocerlo para sacarse la presión de encima.

Márquez, que bromeó el jueves diciendo que era “el favorito, venga, ya tenéis titular”, ayer volvió a sonreir y a comentar que “ya no soy favorito”, pero también añadió que “¡por descontado que hay Mundial!”, cosa que también había señalado al llegar a Silverstone, sabiendo que no ganaría: “Pase lo que pase aquí, donde no somos (las Ducati) favoritos, no habrá nada sentenciado”.

Márquez insiste, pese a que todos sus colegas piensan que sigue siendo el más favoritos de todos, que aún le queda mucho por recuperar y que, aunque 40 puntos no es una gran diferencia (“en efecto, de Mugello salimos a 102 puntos de Bezzecchi”), debe dar un golpe de efecto, de nuevo, en Aragón, uno de sus circuitos preferidos y los siguientes grandes premios. “Estamos a 40 puntos y toda atacar”.

"No quiero sentirme líder porque, ahora mismo, no tiene valor, lo importan será a final de año. Lo importante es que cada vuelta que doy con la Aprilia siento que estoy un poco más cerca de donde quiero estar". Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing y líder del Mundial de MotoGP

‘Martinator’, que salió algo descentrado de Alemania, estaba ayer eufórico, pese a terminar segundo por detrás de Raúl Fernández, que ayer voló desde la salida. "Estoy muy contento por el equipo y por mí, pues este resultado nos da mucha confianza para el resto de la temporada”, comentó el piloto madrileño. “Parece que hemos encontrado la forma de trabajar, he cometido un error con el dispositivo de altura en la salida y me han adelantado, he sido capaz de remontar y puede que haya perdido la posibilidad de ganar en ese momento”.

El dolor de 'Bezz'

"Soy líder, sí, pero queda mucho año por delante, no quiero sentirme líder porque, ahora mismo, no tiene valor, lo importan será a final de año y para eso tengo que seguir trabajando duro. Lo importante es que cada vuelta que doy con la Aprilia siento que estoy un poco más cerca de donde quiero estar. Todos estamos aquí para ganar", recordó el campeón del mundo de 2024”.

‘Bezz’ no quiso hablar del campeonato, ni siquiera del título. “Era un fin de semana vital para mí. Arriesgué mucho viniendo como he venido, pero ha valido la pena, he llorado de dolor, pero he conseguido 23 puntos valiosísimos de cara al Mundial. Aunque he sufrido un montón, ha valido mucho la pena estar aquí”.

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Y Ogura, que acabó en el suelo y, por tanto, sumó cero puntos en la carrera larga, estaba, más o menos, satisfecho del fin de semana. “No, no ha sido un mal fin de semana. Ser rápidos en Silverstone era importante para nosotros y lo hemos sido. Puede que la manera de afrontar el domingo no ha sido la adecuada, pero sigo aprendiendo que es lo importante. ¿El título?, no creo que sea momento de pensar en esas cosas, estamos a mitad de campeonato”.

Fuente: El Periódico