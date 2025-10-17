La climatología amenaza el GP de Australia de MotoGP

El Gran Premio de Australia de MotoGP ya ha echado a andar en el trazado autraliano de Phillip Island. Marco Bezzecchi terminó la jornada en la primera plaza tras marcar el mejor tiempo (01:26.492), arrebatando así el mejor registro que el héroe local, Jack Miller, marcó durante la sesión matutina (01:28.281). Como viene siendo habitual en la isla australiana, la jornada estuvo marcada por las condiciones meteorológicas: el viento fue uno de los grandes protagonistas.

No es nada nuevo. En Phillip Island, cuando no es el viento, es la lluvia. Y el frío invernal de Australia tampoco ayuda. El clima adverso de la zona es algo con lo que la organización del mundial y los pilotos tienen que lidiar en cada edición. Y no ha sido una excepción durante la jornada del viernes. Se esperaba que hoy fuese el día con menos rachasde todo el fin de semana... pero terminó siendo un factor de preocupación entre algunos pilotos y equipos, entre ellos, Pecco Bagnaia y Ducati.

Al terminar la jornada, Ducati dejó claro que llevaría a la Safety Comission la posibilidad de adelantar la carrera larga del domingo al sábado. No resultaba del todo descabellado, puesto que ya existen precedentes de una situación parecida. En 2023, la organización del campeonato tuvo que decidir cancelar la carrera al sprint para correr la carrera larga del domingo una jornada antes, es decir, el sábado, para así evitar enfrentarse a las previsiones de fuerte viento. Johann Zarco se alzó con la victoria entonces, seguido de Francesco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio.

El asunto estuvo ya encima de la mesa durante la previa del Gran Premio, tal y como aseguró AS, puesto que hay una previsión de rachas de viento de más de 60 km/h para la hora de la carrera del domingo, programada para las 14:00, hora local. El viento suele comprometer mucho el pilotaje de los pilotos, especialmente en la categoría reina, donde la aerodinámica juega un papel fundamental.

¿Una hora después?

Sobre una situación parecida se pronunció Pecco Baganaia ante la prensa, tal y como recoge Motorsport. "Veremos si adelantamos la carrera al sábado, porque el viento hoy ya estuvo al límite, y eso que, teóricamente, será el día en el que menos íbamos a tener", dijo Bagnaia.

Finalmente, se decidió mantener el horario, puesto que las previsiones indican que las rachas podrían aminorar. Por el momento, sí se baraja la opción de retrasar la salida una hora, para así encontrar unas condiciones de pilotaje más óptimas para los 22 integrantes de la parrilla.