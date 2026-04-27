Claudio Domenicali, CEO de Ducati, da pistas sobre la renovación de Marc Márquez: "En breve se aclarará todo"

El mercado de MotoGP de cara a 2027 se ha llevado gran parte del protagonismo durante el inicio de esta temporada 2026 de MotoGP. A falta de anuncios oficiales, a excepción de la renovación de Marco Bezzecchi por Aprilia, las informaciones que circulan por el 'paddock' apuntan a una auténtica revolución provocada por los cambios de boxes. En medio de todo este contexto, hay quien renovaría con la fábrica por la que corre actualmente, como Marc Márquez. Todo apunta que el nueve veces campeón seguiría en el box rojo el próximo curso, una renovación que ya está encaminada, tal y como ha revelado recientemente Claudio Domenicali, el 'jefazo' de Ducati.

Son muchos los cambios de equipo que ya se dan por hechos, como por ejemplo el aterrizaje del ganador de Jerez, Álex Márquez, en KTM, o el fichaje de Fabio Quartararo por Honda tras ocho cursos en Yamaha. Estos movimientos ya estarían cerrados desde hace meses, pero el pacto de convenio que los equipos están tratando de cerrar con el campeonato estarían retrasando los anuncios.

Marc Márquez, en el box de Ducati / Ducati Corse

Sobre la continuidad de Márquez en Borgo Panigale se ha sincerado recientemente Domenicali, el CEO de la fábrica italiana. "La renovación está bastante definida, faltan los últimos detalles un poco en todo. El anuncio oficial llegará, en mi opinión, dentro de no mucho", comenzaba diciendo el italiano en una entrevista concedida a GPOne. "Está claro que todas las comunicaciones se han visto ralentizadas también por la negociación en curso con el organizador para los equipos, y todo esto impacta en 2027. Pero me parece que nos estamos acercando a una solución global, así que diría que en breve se aclarará todo", continuaba explicando.

Un '93' que ha atravesado un inicio de curso un tanto complejo, con una serie de infortunios en pista que se han sumado a su resentimiento de la lesión de hombro derecho. Poco a poco, va recuperándose, pero el proceso ha sido lento. Tan solo el tiempo puede ayudar y las semanas de parón debido al aplazamiento del GP de Qatar le han dado cierto margen. "Él mismo lo ha dicho: este periodo de descanso le ha servido para recuperarse un poco más. Se siente bien y ese es el punto de partida", expresaba Claudio.

"Sin duda, la lesión fue grave, porque le mantuvo alejado de las pistas durante mucho tiempo. Para pilotar estas motos al nivel necesario para ganar hay que estar realmente al 101 %: el 98 % no basta. Ya veremos cómo evoluciona la situación de aquí en adelante, pero él se siente bien", expresaba.

El dominio de Aprilia, en el foco

Unas declaraciones que fueron respaldadas el jueves pasado, en su aterrizaje en Jerez, por el propio Marc. "Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable como para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista", dijo ante la prensa presente en el trazado andaluz.

El estado físico de Marc no es el único asunto al que Ducati ha tenido que enfrentarse en las últimas semanas. Otro de ellos es el altísimo nivel al que se encuentra Aprilia, rompiendo así la hegemonía de Borgo Panigale. "Muchas fábricas han crecido. Ducati ha sido claramente la mejor moto de los últimos 4-5 años, pero ahora los datos en pista están mucho más nivelado", dijo el 'jefazo'.

"Es difícil decir donde están todos porque también depende del estado de forma de los pilotos, pero seguramente no es la supremacia que teníamos antes. Y es normal en el deporte: cuando las reglas se mantienen estables mucho tiempo, todo tiende a apretarse", sentenció.