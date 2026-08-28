MOTOGP
Clasificación y tiempos de la Practice de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Aragón
Marco Bezzecchi ha liderado la Practice de MotoGP en MotorLand a ritmo de récord, por delante de Álex y Marc Márquez
El italiano Marco Bezzecchi, que marcha segundo en la clasificación general del Mundial con Aprilia, ha lanzado un aviso en la primera jornada de competición en el GP de Aragón y ha liderado la tabla de tiempos con nuevo récord absoluto (1.45.455), por delante de los hermanos Álex y Márc Márquez.
Las diferecias en cabeza han sido mínimas, con solo 10 milésimas entre Bezzecchi y Álex, mientras Marc se ha quedado a 38 milésimas. El cuarto, Fabio Di Giannantonio ya se ha situado a casi tres décimas y el líder del campeonato, Jorge Martín, ha concluído a medio segundo de su compañero en Aprilia.
En Moto3, Brian Uriarte no ha logrado pasar directo a la Q2 a diferencia del líder Máximo Quiles. El más rápido ha sido Almansa. En Moto2, Iván Ortolá ha batido el récord de la categoría en esta pista y sólo Holgado le ha dado réplica. David Alonso se ha quedado fuera de la Q2 directa.
GP de Aragón 2026
MotoGP Practice:
Marco Bezzecchi — Aprilia Racing / Aprilia — —1.45.455
Alex Márquez — BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati — +0.010
Marc Márquez — Ducati Lenovo Team / Ducati — +0.038
Fabio Di Giannantonio — Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati — +0.299
Fermín Aldeguer — BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati — +0.440
Raúl Fernández — SuperFile Trackhouse MotoGP Team / Aprilia — +0.504
Jorge Martín — Aprilia Racing / Aprilia — +0.572
Pedro Acosta — Red Bull KTM Factory Racing / KTM — +0.609
Franco Morbidelli — Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati — +0.763
Johann Zarco — Castrol Honda LCR / Honda — +0.843
Diogo Moreira — Pro Honda LCR / Honda — +0.853
Luca Marini — Honda HRC Castrol / Honda — +0.921
Francesco Bagnaia — Ducati Lenovo Team / Ducati — +1.032
Fabio Quartararo — Monster Energy Yamaha MotoGP Team / Yamaha — +1.163
Joan Mir — Honda HRC Castrol / Honda — +1.168
Álex Rins — Monster Energy Yamaha MotoGP Team / Yamaha — +1.249
Enea Bastianini — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +1.494
Brad Binder — Red Bull KTM Factory Racing / KTM — +1.554
Jack Miller — Prima Pramac Yamaha MotoGP / Yamaha — +1.638
Pol Espargaró — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +1.733
Toprak Razgatlıoğlu — Prima Pramac Yamaha MotoGP / Yamaha — +1.902
Lorenzo Savadori — SuperFile Trackhouse MotoGP Team / Aprilia — +2.254
Practice Moto2:
Iván Ortolá — QJMOTOR - Reverte - MSI / Kalex — —1.49.791
Daniel Holgado — CFMOTO Inde Aspar Team / Kalex — +0.058
Senna Agius — LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP / Kalex — +0.182
Alonso López — ITALJET Gresini Moto2 / Kalex — +0.436
Celestino Vietti — Folladore SpeedRS Team / Boscoscuro — +0.505
Manuel González — LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP / Kalex — +0.513
Daniel Muñoz — Italtrans Racing Team / Kalex — +0.539
Alex Escrig — KLINT Racing Team / Forward — +0.586
Collin Veijer — Red Bull KTM Ajo / Kalex — +0.620
Izan Guevara — BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 / Boscoscuro — +0.702
Ayumu Sasaki — Momoven Idrofoglia RW Racing Team / Kalex — +0.746
Barry Baltus — REDS Fantic Racing / Kalex — +0.761
Ángel Piqueras — QJMOTOR - Reverte - MSI / Kalex — +0.764
Taiyo Furusato — Idemitsu Honda Team Asia / Kalex — +0.866
Filip Salač — OnlyFans American Racing Team / Kalex — +0.900
Adrián Huertas — Italtrans Racing Team / Kalex — +0.909
Mario Aji — Idemitsu Honda Team Asia / Kalex — +0.943
David Alonso — CFMOTO Inde Aspar Team / Kalex — +0.970
Joe Roberts — OnlyFans American Racing Team / Kalex — +0.977
Luca Lunetta — Folladore SpeedRS Team / Boscoscuro — +0.992
José Antonio Rueda — Red Bull KTM Ajo / Kalex — +1.028
Tony Arbolino — REDS Fantic Racing / Kalex — +1.190
Deniz Öncü — ELF Marc VDS Racing Team / Boscoscuro — +1.214
Alberto Ferrández — BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 / Boscoscuro — +1.217
Sergio García — ITALJET Gresini Moto2 / Kalex — +1.230
Arón Canet — ELF Marc VDS Racing Team / Boscoscuro — +1.289
Marcos Ramírez — KLINT Racing Team / Forward — +1.633
Zonta van den Goorbergh — Momoven Idrofoglia RW Racing Team / Kalex — +1.638
Practice Moto3:
David Almansa — Liqui Moly Dynavolt Intact GP / KTM — —
Rico Salmela — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +0.079
Valentin Perrone — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +0.454
Adrián Fernández — Leopard Racing / Honda — +0.465
Álvaro Carpe — Red Bull KTM Ajo / KTM — +0.472
Casey O'Gorman — SIC58 Squadra Corse / Honda — +0.507
Jesús Ríos — Rivacold Snipers Team / Honda — +0.638
Máximo Quiles — CFMOTO Viel Aspar Team / KTM — +0.641
Matteo Bertelle — LEVEL UP - MTA / KTM — +0.729
Guido Pini — Leopard Racing / Honda — +0.729
Marco Morelli — CFMOTO Viel Aspar Team / KTM — +0.820
Adrián Cruces — CIP Green Power / KTM — +0.860
Joel Kelso — GRYD Racing / Honda — +0.878
Hakim Danish — AEON Credit- MT Helmets - MSI / KTM — +0.889
Scott Ogden — CIP Green Power / KTM — +0.899
David González — Liqui Moly Dynavolt Intact GP / KTM — +0.945
Brian Uriarte — Red Bull KTM Ajo / KTM — +0.992
Ruche Moodley — CODE Motorsports / KTM — +1.030
Eddie O'Shea — GRYD Racing / Honda — +1.152
Veda Pratama — Honda Team Asia / Honda — +1.187
Ryusei Yamanaka — AEON Credit- MT Helmets - MSI / KTM — +1.266
Leo Rammerstorfer — SIC58 Squadra Corse / Honda — +1.341
Nicola Carraro — Rivacold Snipers Team / Honda — +1.388
Joel Esteban — LEVEL UP - MTA / KTM — +1.864
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