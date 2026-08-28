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MOTOGP

Clasificación y tiempos de la Practice de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Aragón

Marco Bezzecchi ha liderado la Practice de MotoGP en MotorLand a ritmo de récord, por delante de Álex y Marc Márquez

Bezzecchi, el más rápido en MotorLand este viernes

Bezzecchi, el más rápido en MotorLand este viernes / Aprilia Racing

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

El italiano Marco Bezzecchi, que marcha segundo en la clasificación general del Mundial con Aprilia, ha lanzado un aviso en la primera jornada de competición en el GP de Aragón y ha liderado la tabla de tiempos con nuevo récord absoluto (1.45.455), por delante de los hermanos Álex y Márc Márquez.

Las diferecias en cabeza han sido mínimas, con solo 10 milésimas entre Bezzecchi y Álex, mientras Marc se ha quedado a 38 milésimas. El cuarto, Fabio Di Giannantonio ya se ha situado a casi tres décimas y el líder del campeonato, Jorge Martín, ha concluído a medio segundo de su compañero en Aprilia.

En Moto3, Brian Uriarte no ha logrado pasar directo a la Q2 a diferencia del líder Máximo Quiles. El más rápido ha sido Almansa. En Moto2, Iván Ortolá ha batido el récord de la categoría en esta pista y sólo Holgado le ha dado réplica. David Alonso se ha quedado fuera de la Q2 directa.

GP de Aragón 2026

MotoGP Practice:

Marco Bezzecchi — Aprilia Racing / Aprilia — —1.45.455

Alex Márquez — BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati — +0.010

Marc Márquez — Ducati Lenovo Team / Ducati — +0.038

Fabio Di Giannantonio — Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati — +0.299

Fermín Aldeguer — BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati — +0.440

Raúl Fernández — SuperFile Trackhouse MotoGP Team / Aprilia — +0.504

Jorge Martín — Aprilia Racing / Aprilia — +0.572

Pedro Acosta — Red Bull KTM Factory Racing / KTM — +0.609

Franco Morbidelli — Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati — +0.763

Johann Zarco — Castrol Honda LCR / Honda — +0.843

Diogo Moreira — Pro Honda LCR / Honda — +0.853

Luca Marini — Honda HRC Castrol / Honda — +0.921

Francesco Bagnaia — Ducati Lenovo Team / Ducati — +1.032

Fabio Quartararo — Monster Energy Yamaha MotoGP Team / Yamaha — +1.163

Joan Mir — Honda HRC Castrol / Honda — +1.168

Álex Rins — Monster Energy Yamaha MotoGP Team / Yamaha — +1.249

Enea Bastianini — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +1.494

Brad Binder — Red Bull KTM Factory Racing / KTM — +1.554

Jack Miller — Prima Pramac Yamaha MotoGP / Yamaha — +1.638

Pol Espargaró — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +1.733

Toprak Razgatlıoğlu — Prima Pramac Yamaha MotoGP / Yamaha — +1.902

Lorenzo Savadori — SuperFile Trackhouse MotoGP Team / Aprilia — +2.254

Practice Moto2:

Iván Ortolá — QJMOTOR - Reverte - MSI / Kalex — —1.49.791

Daniel Holgado — CFMOTO Inde Aspar Team / Kalex — +0.058

Senna Agius — LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP / Kalex — +0.182

Alonso López — ITALJET Gresini Moto2 / Kalex — +0.436

Celestino Vietti — Folladore SpeedRS Team / Boscoscuro — +0.505

Manuel González — LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP / Kalex — +0.513

Daniel Muñoz — Italtrans Racing Team / Kalex — +0.539

Alex Escrig — KLINT Racing Team / Forward — +0.586

Collin Veijer — Red Bull KTM Ajo / Kalex — +0.620

Izan Guevara — BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 / Boscoscuro — +0.702

Ayumu Sasaki — Momoven Idrofoglia RW Racing Team / Kalex — +0.746

Barry Baltus — REDS Fantic Racing / Kalex — +0.761

Ángel Piqueras — QJMOTOR - Reverte - MSI / Kalex — +0.764

Taiyo Furusato — Idemitsu Honda Team Asia / Kalex — +0.866

Filip Salač — OnlyFans American Racing Team / Kalex — +0.900

Adrián Huertas — Italtrans Racing Team / Kalex — +0.909

Mario Aji — Idemitsu Honda Team Asia / Kalex — +0.943

David Alonso — CFMOTO Inde Aspar Team / Kalex — +0.970

Joe Roberts — OnlyFans American Racing Team / Kalex — +0.977

Luca Lunetta — Folladore SpeedRS Team / Boscoscuro — +0.992

José Antonio Rueda — Red Bull KTM Ajo / Kalex — +1.028

Tony Arbolino — REDS Fantic Racing / Kalex — +1.190

Deniz Öncü — ELF Marc VDS Racing Team / Boscoscuro — +1.214

Alberto Ferrández — BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 / Boscoscuro — +1.217

Sergio García — ITALJET Gresini Moto2 / Kalex — +1.230

Arón Canet — ELF Marc VDS Racing Team / Boscoscuro — +1.289

Marcos Ramírez — KLINT Racing Team / Forward — +1.633

Zonta van den Goorbergh — Momoven Idrofoglia RW Racing Team / Kalex — +1.638

Practice Moto3:

David Almansa — Liqui Moly Dynavolt Intact GP / KTM —

Rico Salmela — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +0.079

Valentin Perrone — Red Bull KTM Tech3 / KTM — +0.454

Adrián Fernández — Leopard Racing / Honda — +0.465

Álvaro Carpe — Red Bull KTM Ajo / KTM — +0.472

Casey O'Gorman — SIC58 Squadra Corse / Honda — +0.507

Jesús Ríos — Rivacold Snipers Team / Honda — +0.638

Máximo Quiles — CFMOTO Viel Aspar Team / KTM — +0.641

Matteo Bertelle — LEVEL UP - MTA / KTM — +0.729

Guido Pini — Leopard Racing / Honda — +0.729

Marco Morelli — CFMOTO Viel Aspar Team / KTM — +0.820

Adrián Cruces — CIP Green Power / KTM — +0.860

Joel Kelso — GRYD Racing / Honda — +0.878

Hakim Danish — AEON Credit- MT Helmets - MSI / KTM — +0.889

Scott Ogden — CIP Green Power / KTM — +0.899

David González — Liqui Moly Dynavolt Intact GP / KTM — +0.945

Brian Uriarte — Red Bull KTM Ajo / KTM — +0.992

Ruche Moodley — CODE Motorsports / KTM — +1.030

Eddie O'Shea — GRYD Racing / Honda — +1.152

Veda Pratama — Honda Team Asia / Honda — +1.187

Ryusei Yamanaka — AEON Credit- MT Helmets - MSI / KTM — +1.266

Leo Rammerstorfer — SIC58 Squadra Corse / Honda — +1.341

Nicola Carraro — Rivacold Snipers Team / Honda — +1.388

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