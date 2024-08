Clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita del calendario de MotoGP, se ha saldado con la primera victoria de la temporada para Enea Bastianini acompañado en el podio por Jorge Martín, que recupera el liderato del campeonato gracias a su segunda posición, y un Bagnaia, tercero, que se queda a tres puntos de la gloria. Por su parte, Marc Márquez, tras un fin de semana marcado por las caídas, acabó la carrera en cuarta posición, algo que junto a la victoria del italiano le hace bajar al cuarto puesto del campeonato.

En una carrera dominada por las Ducati, ocho de los diez primeros pilotos (salvo Aleix Espargaró, que quedó sexto, y Pedro Acosta, noveno) pilotaban una moto de la marca italiana, Enea Bastianini realizó un fin de semana perfecto. Primero, se llevó la carrera al sprint y después, adelantó a los líderes del mundial en carrera para sumar su primera victoria del año.

Este doblete hace que el piloto italiano, compañero de Bagnaia, se acerque a los puestos de cabeza para intentar luchar el campeonato. Ahora mismo es tercero con 192 puntos, a 49 de Martín y a 46 de su compatriota. Al piloto de Cervera, tras su caída en la sprint y su cuarto puesto en carrera, lo ha adelantado en la clasificación y le ha sacado 13 puntos de ventaja. "Mis expectativas realistas son estar entre los cinco primeros. El podio en las carreras es a lo que aspiro. Estoy contentísimo por el nivel mostrado", comentó Marc Márquez tras concluir un fin de semana difícil.

Aunque Bastianini aún no se ve con regularidad para luchar por el Mundial: "Por el momento, no me considero un candidato al título, ya que tanto Pecco como Jorge han demostrado mayor regularidad y siempre están ahí delante, mientras yo a veces tengo buenas sensaciones y otras me quedo atrás. Si quiero ser aspirante al título, tengo que mejorar en ese sentido y debo tener más constancia".

Por su parte, el piloto madrileño recupera el liderato tras su caída en Sachsenring: "Estoy muy contento por haber quedado por delante de Pecco. Poder ser más competitivo que él nunca es fácil y hoy lo hemos conseguido", comentó el piloto de Pramarc tras cruzar la línea de meta en segunda posición.

Así va el Mundial (10/20 GP)

Pilotos: