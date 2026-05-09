Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de Francia: Jorge Martín huele el liderato; Marc Márquez no se recupera

Jorge Martín ha dado un importante paso adelante en la lucha por el Mundial de MotoGP 2026. En una temporada de resurrección para el piloto de San Sebastián de los Reyes, el campeón del mundo ha ganado una espléndida Sprint en el GP de Francia que le permite recortar distancias al frente de la clasificación del Mundial.

El de Aprilia partía desde la octava posición para la prueba corta de este sábado. Sin mucho que perder, el madrileño se lanzó al ataque desde la salida y en apenas unos giros se ponía primero contra todo pronóstico; especialmente meritorio fue el triple adelantamiento por el exterior que le permitió salir en cabeza antes de finalizar la primera vuelta.

Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en Le Mans / DAZN

Desde entonces y hasta el final, Martín voló y no dejó escapar una victoria que lo confirma como el rey de los sábados junto a Marc Márquez. El piloto de Ducati protagonizó, a su vez, la cara más amarga tras una nueva caída en la última vuelta de la carrera que le impidió sumar puntos cuando marchaba séptimo.

Marco Bezzecchi, líder del Mundial, finalizó en una notable tercera posición que le permite mantener en 6 la distancia de puntos con su compañero de equipo, Jorge Martín.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 108 pts () Jorge Martin – Aprilia Racing – 102 pts (-6) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 72 pts (-36) Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 71 pts (-37) Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 57 pts (-51) Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 55 pts (-53) Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 54 pts (-54) Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 51 pts (-57) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 43 pts (-65) Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 30 pts (-78) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 28 pts (-80) Luca Marini – Honda HRC Castrol – 27 pts (-81) Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 25 pts (-83) Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 24 pts (-84) Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 20 pts (-88) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 16 pts (-92) Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 10 pts (-98) Joan Mir – Honda HRC Castrol – 8 pts (-100) Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 3 pts (-105) Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 1 pts (-107) Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts () Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts () Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts () Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 0 pts () Jonas Folger – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts ()

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.