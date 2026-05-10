Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Francia: Jorge Martín, a un punto de Bezzecchi

Jorge Martín ha dado un importante paso adelante en la lucha por el Mundial de MotoGP 2026. En una temporada de resurrección para el piloto de San Sebastián de los Reyes, el campeón del mundo ha firmado un doblete en el GP de Francia que le permite recortar distancias al frente de la clasificación del Mundial.

El piloto madrileño se impuso el sábado en la sprint y repitió el domingo con una solvente victoria en la carrera larga en la que adelantó a su compañero, Marco Bezzecchi, en el tramo final. La jornada fue histórica para Aprilia, que no había ganado nunca en Francia, y que no solo firmó el doblete, sino que completó el podio con un tercer piloto, Ai Ogura.

Con sus dos victorias, Jorge Martín firmó el fin de semana perfecto con 37 puntos de 37 en juego, y se sitúa ya con 186 en total, a solo uno de Bez, que mantiene el liderato.

Martín partía desde la octava posición para la prueba corta de este sábado. Sin mucho que perder, el madrileño se lanzó al ataque desde la salida y en apenas unos giros se ponía primero contra todo pronóstico. Una vez se colocó en cabeza, se mantuvo ahí hasta el final, haciendo gala de su habitual regularidad.

Remontada

La carrera del domingo no arrancó tan bien para el madrileño, que no pudo avanzar tantas posiciones como el sábado en la salida. Eso le obligó a ir superando uno a uno a sus rivales hasta colocarse al acecho del líder, Marco Bezzecchi. Ya en el tramo final, con un adelantamiento, lo superó para firmar su primera victoria 588 días después de la última vez.

Pedro Acosta, tras una batalla con Fabio Di Giannantonio, se vio superado por el italiano y acabó quinto, un desenlace que provocó cambios en la general, con el del VR46 superando al murciano en la tabla. DiGia ya es tercero, con solo un punto de diferencia respecto a Pedro. Un buen salto dio también Ogura que con su tercer puesto pasó de la octava a la quinta plaza.

Los dos pilotos del Ducati oficial se quedaron sin sumar en esta cita. Marc Márquez estuvo ausente por su lesión en el pie tras la caída en la sprint, mientras que Pecco Bagnaia se fue al suelo mientras luchaba por el podio. Tampoco finalizó la carrera Àlex Márquez.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 128 pts Jorge Martin – Aprilia Racing – 127 pts Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 84 pts Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 83 pts Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 67 pts Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 62 pts Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 57 pts Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 55 pts Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 43 pts Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 39 pts Luca Marini – Honda HRC Castrol – 33 pts Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 29 pts Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 28 pts Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 27 pts Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 27 pts Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 26 pts Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 10 pts Joan Mir – Honda HRC Castrol – 8 pts Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 7 pts Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP –4 pts Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 1 pt Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 0 pts Jonas Folger – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.