Clasificación MotoGP del GP de San Marino: resumen, resultado y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta

Al habla Marc Márquez

"Cuando he parado y he visto el 29 he dicho: 'pole chao'. Sabemos que para la carrera Bezzecchi está intratable. Pero veremos si podemos luchar y estar en ese podio, que es el objetivo principal. Veremos, en Aragón tenía un objetivo claro, y aquí tengo otro. El podio ya sería un buen resultado. ¿Segundo? Firmaría hora mismo"