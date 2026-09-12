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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de San Marino: resumen, resultado y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
Consulta todo lo sucedido en la clasificación del Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputa en Misano
Los tiempos de la Q2
Los resultados de la sesión
- Bezzecchi
- M. Márquez
- Aldeguer
- Diggia
- Martín
- Marini
- Acosta
- Morbidelli
- À. Márquez
- Fernández
- Zarco
- Espargaró
Al habla Marc Márquez
"Cuando he parado y he visto el 29 he dicho: 'pole chao'. Sabemos que para la carrera Bezzecchi está intratable. Pero veremos si podemos luchar y estar en ese podio, que es el objetivo principal. Veremos, en Aragón tenía un objetivo claro, y aquí tengo otro. El podio ya sería un buen resultado. ¿Segundo? Firmaría hora mismo"
El récord histórico del circuito lo tenía Bagnaia, con un registro de 1:30.031 que logró en la pole de 2024. Lo rebaja Marco ahora con su 1:29.982.
La segunda caída de Àlex Márquez
'Bezz' fue 'pole' ya dos semanas atrás en Aragón y también fue el 'poleman' en 2025 aquí. Es su cuarto reloj del curso.
¡BEZZECCHI IMPARABLE!
El italiano pulveriza el récord del circuito y saldrá desde la posición de privilegio.
¡SEGUNDA CAÍDA DE ÀLEX MÁRQUEZ!
Esto queda así mientras el '73' vuelve a irse al suelo, pierde la rueda de atrás. Segunda vez esta sesión. ¡Qué faena!
¡Marc, segundo!
Se queda a 0.198 de la referencia. Tendrá tiempo a dar otra vuelta lanzada.
Aldeguer se coloca 2º
0.368 para el murciano. Mientras, Diggia se va al suelo a falta de poco más de un minuto. Está tercero en estos momentos, a cuatro décimas de la refrencia de Bezzecchi.
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