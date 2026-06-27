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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este sábado en la categoría reina
Cruza también Quartararo en su primera vuelta lanzada y se tiene que conformar con la cuarta posición.
¡Ya tenemos las primeras referencias! Diogo Moreira se pone al frente de la tabla de tiempos con 1:31.718, mejorando el registro de Morbidelli que se coloca en la segunda plaza.
¡En marcha la Q1! 15 minutos por delante para conocer a los dos pilotos que pasarán a la Q2. De momento mucho tráfico en pista, con unos y otros midiéndose para no dar rueda a sus rivales.
El que se toma su tiempo es Fabio Quartararo que, como es habitual, sale de los últimos para rodar en solitario.
¡Se acabó la FP2! El mejor tiempo ha sido para Marco Bezzecchi, que ha regresado a la pista en este Gran Premio después de ser sancionado en Brno por su conducta antideportiva al abofetear a uno de los comisarios de pista. El piloto de Aprilia, líder del campeonato, fue penalizado por su actitud y no pudo correr el domingo.
Por detrás del italiano han cerrado el Top-3 otras dos Aprilia, la de Raúl Fernández y la de Ai Ogura. Marc Márque ha sido quinto, por delante de Pedro Acosta, Jorge Martín y Àlex Márquez.
Y poco antes de que se iniciara el FP2 de este Gran Premio de los Países Bajos se ha anunciado la sanción a Franco Morbidelli por conducción lenta durante la practice del viernes. El piloto italiano ha sido sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida por ser su segunda infracción de esta temporada.
Esta es la acción por la que el italiano ha sido penalizado:
Si Fermín Aldeguer ha sido la cruz en este fin de semana para Gresini, la cara es Àlex Márquez. El piloto catalán, que no pudo completar el pasado Gran Premio de la República Checa, ha regresado en Assen y, tras sufrir también una caída el viernes ha tenido que pasar revisión en el centro médico. A diferencia de su compañero, Àlex ha sido declarado 'Apto' para correr.
La primera noticia de este sábado en Assen es la ausencia de Fermín Aldeguer. El piloto de Gresini sufrió una grave caída este viernes y fue trasladado al hospital para que se le realizaran nuevas pruebas.
Esta mañana ha sido evaluado por el Doctor Angel Charte que lo ha declarado 'No apto' por la fractura en la vértebra que le provocó el accidente. Según confirmó Michele Masini, director general del equipo, el murciano deberá someterse a más pruebas en el centro internacional de Madrid para valorar el tiempo de recuperación.
Ahora mismo está en marcha el FP2 con contratiempos para Raúl Fernández y Pedro Acosta. El primero se ha ido al suelo y ha tenido que correr a boxes en busca de la segunda moto. El murciano, por su parte, ha vuelto a tener problemas técnicos y también ha tenido que darse prisa para llegar a su garaje en busca de la unidad B de su KTM.
¡Muy buenos días! Todos en marcha en el TT de Assen donde a partir de las 10:50 horas se disputa el Gran Premio de Países Bajos.
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