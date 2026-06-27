Clasificación MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

¡En marcha la Q1! 15 minutos por delante para conocer a los dos pilotos que pasarán a la Q2. De momento mucho tráfico en pista, con unos y otros midiéndose para no dar rueda a sus rivales.

El que se toma su tiempo es Fabio Quartararo que, como es habitual, sale de los últimos para rodar en solitario.