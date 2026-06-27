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MotoGP

Clasificación MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este sábado en la categoría reina

BRNO (Czech Republic), 21/06/2026.- Spanish MotoGP rider Marc Marquez of Ducati Lenovo Team in action at the Grand Prix of Czechia at the Masaryk Circuit in Brno, Czech Republic, 21 June 2026. (Motociclismo, República Checa) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

BRNO (Czech Republic), 21/06/2026.- Spanish MotoGP rider Marc Marquez of Ducati Lenovo Team in action at the Grand Prix of Czechia at the Masaryk Circuit in Brno, Czech Republic, 21 June 2026. (Motociclismo, República Checa) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK / MARTIN DIVISEK / EFE

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

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