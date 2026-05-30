Clasificación MotoGP del GP de Italia: resumen, resultado y tiempos de Jorge Martín, Pedro Acosta, Marc Márquez...
Marco Bezzecchi conquista su primera pole en el circuito de Mugello, en una primera línea de Aprilia
Recuerden que la actividad continúa en Mugello con las poles de Moto 2 y Moto 3. A partir de las 15.00 horas podrán seguir en directo a través de SPORT.es la sprint de este Gran Premio de Italia.
Por el momento, que acaben de pasar un buen sábado.
Así ha quedado la clasificación de este Gran Premio de Italia:
Jorge Martín: "Había mucho piloto con opciones de pole. He hecho una vuelta buena y luego sabía que tenía algo más pero no he conseguido ponerlo en pista"
"El récord de velocidad histórico me ha dado mucha alegría", ha dicho. "Cuando sales de la moto no ves nada, pero he salido muy bien de la última curva y encima iba detrás de dos pilotos. Puede que en carrera se baje", afirma.
"Son carreras, vamos a por todas y espero que Raúl haga lo mismo", ha zanjado al respecto de la polémica con Raúl Fernández y su roce en Catalunya.
Bezzecchi: "Ha sido muy chulo. Ha sido una buena vuelta. En el T3 he conseguido hacerlo bien, sin cometer muchos errores y estoy muy contento".
"El nivel es altísimo, a nivel de velocidad pura y de ritmo. Jorge, Raúl, Pecco, Fabio, Franco, Marc... todos los que estaban en la Q2 son súper rápidos".
"Hemos hecho un buen trabajo pero ahora comienza el trabajo importante".
Raúl Fernández: "Estoy muy contento, también para Aprilia. Se ha trabajado mucho para llegar al GP de casa y hacerlo bien".
"Lucharemos por estar delante y si hay una Aprilia cerca, lo haremos con más cuidadito", ha explicado el madrileño que ha afirmado que peleará, pero con "mucho respeto".
Marco Bezzecchi con su 1:43.921 ha roto la barrera del 44 para superar el récord que ostentaba Marc Márquez con su 1:44.169 de 2025.
Vuelta de honor de Marco Bezzecchi al circuito italiano. Tiempazo del piloto de Rímini (1:43.921) que vale la primera pole de Aprilia en este circuito que es territorio Ducati.
Satisfacción también para Jorge Martín que vuelve a la primera fila de parrilla 574 días después de la última vez, desde Malasia 2024.
¡Aplausos en Aprilia! No puede estar más contento Massimo Rivola. Por primera vez, Aprilia se lleva la pole en Mugello y no solo eso, sino que la primera fila será completamente de la marca con Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín.
¡Últimos segundos ya de esta sesión! No parece que ninguno pueda ya conseguir batir el tiempo de Bezzecchi.
Han perdido mucho tiempo tanto Pedro Acosta como Marc Márquez. Pasan la línea de meta. No alcanzan el cronod e Bezzecchi. Marc se queda en la cuarta plaza, a 0.3, mientras que Pedro Acosta pasa con el décimo mejor tiempo.
