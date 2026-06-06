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MotoGP
Clasificación GP Hungría 2026 de MotoGP: clasificación, resumen y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en Mugello
El Gran Premio de Hungría, octava prueba del calendario 2026 de MotoGP, supone la vuelta a un circuito en el que solo ha ganado Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
¡Cerramos directo hasta la carrera al Sprint!
Volvemos en unas horas para contarles todo lo que suceda en la carrera al Sprint, la primera del fin de semana en Balaton Park (15:00 horas). Hasta entonces, ¡cuídense!
Los tiempos de la clasifiación
La primera línea
Brutal actuación de Acosta y Fermín Aldeguer. El del Gresini Racing aún se recupera de su lesión en pretemporada y se quedó a solo dos décimas del '93' pese a todo. BRUTAL.
Las Aprilia
Parece hasta extraño no ver ninguna Aprilia en el 'Top 3'... parece que se les atraganta el tercer parcial y pierden mucho allí. Bezzecchi, líder del mundial, es el primero de Noale en la sexta plaza. Le siguen Fernández y Martín, séptimo y octavo respectivamente.
LOS TIEMPOS DE LA CLASIFICACIÓN
¡BANDERA A CUADROS! Márquez en pole
Márquez rebaja en 6 milésimas su propio tiempo y deja a Acosta a 0.053 milésimas. ¡QUÉ BARBARIDAD DE PILOTO!
¡MÁRQUEZ ES PRIMERO!
QUÉ BARBARIDAD. 1:36.791 para el de Cervera... qué duelo entre futuros compañeros de equipo.
¡QUÉ TIEMPAZO DE ACOSTA!
El piloto de Mazarrón viene para mejorar su mejor registro... y lo hace. 1:36.888. ¡QUÉ TIEMPAZO! Le saca 0.354 a Aldeguer.
Márquez mantiene la misma moto
Paso por boxes para el vigente campeón y hace el gesto a sus mecánicos de querer mantenerse con la misma moto de la caída. Sale a pista el catalán.
Pilotos al 'pit lane'... llega la hora de la verdad
Siete minutos para el final y últimos trabajos en el box antes de buscar el mejor registro.
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