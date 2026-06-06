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Clasificación GP Hungría 2026 de MotoGP: clasificación, resumen y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en Mugello

El Gran Premio de Hungría, octava prueba del calendario 2026 de MotoGP, supone la vuelta a un circuito en el que solo ha ganado Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina

Marc Márquez durante la jornada del viernes en Hungría

Marc Márquez durante la jornada del viernes en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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