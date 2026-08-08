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Clasificación MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en el circuito de Silverstone
Por nuestra parte, esto ha sido todo. Recuerden que este sábado la carrera sprint no se disputará en su horario habitual, sino que pasará a las 17.00 horas. Se lo contaremos en directo en Sport.es.
Así ha quedado finalmente la sesión de clasificación de este Gran Premio de Gran Bretaña:
"Increíble el tiempo. Ayer confirmé que estaba mejor. Hoy hemos dado otro pasito y hacer la pole es perfecto. Creo que tenemos mucho trabajo para esta tarde", ha apuntado el poleman, Jorge Martín.
"Hemos probado piezas nuevas, me he encontrado bien, nada negativo y las hemos usado para la Qualy", ha comentado sobre las nuevas piezas que ha estrenado él. "Veremos si podemos optar a la victoria, aunque el podio es más realista", ha zanjado.
"Parece que esa pequela barrera no conseguimos cerrarla. He hecho una vuelta muy buena pero Jorge lo ha hecho mejor. Creo que hemos echo un buen trabajo. Para mi era importante volver del verano con buenas sensaciones", ha explicado Raúl Fernández.
"Pensando en la sprint, creo que los pequeños detalles marcarán la diferencia para ver si estamos en el podio o no", ha concluído el del TrackHouse.
Después de las emociones fuertes, repasamos cómo ha quedado esta sesión en la que Aprilia ha vuelto a ejercer su dominio. Por segunda vez esta temporada han conseguido situar a tres de sus motos en la primera fila de la parrilla. Jorge Martín saldrá desde la primera posición, con Raúl Fernández y Ai Ogura a su lado.
Ya vemos de quién era esa pieza perdida en medio de la recta. Es de una Aprilia oficial. Se da cuenta Marco Bezzecchi en la práctica de salida. La ve en el suelo, mira hacia atrás y comprueba que es su alerón trasero, aunque no se baja a cogerla.
¡Jorge Martín! Aplaudo Massimo Rivola desde el muro. Ha mejorado el tiempazo de Raúl y se lleva la pole en el último suspirto. Marca 1:56.160, récord absoluto del circuito, y deja a Raúl sin la que hubiera sido su primera pole. Se ha quedado a 21 milésimas.
¡Atención! Parece que hay alguna pieza perdida en medio de la pista. Esperemos que no entorpezca el camino de ninguno de los pilotos. De momento vemos algunos parciales en rojo.
¡Atención a Raúl Fernández! Récord del circuito para Raúl Fernández. 1.56.181 para el del TrackHouse. Deja a 0.2 a Bezzecchi.
Viene Bezzecchi pintando de rojo los parciales y se coloca primero. Marca 1:56.456 el italiano que va a dar por buena esta marca. Aún tocado por sus lesiones, probablemente tomará ya el camino a boxes.
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