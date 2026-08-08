Clasificación MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

"Increíble el tiempo. Ayer confirmé que estaba mejor. Hoy hemos dado otro pasito y hacer la pole es perfecto. Creo que tenemos mucho trabajo para esta tarde", ha apuntado el poleman, Jorge Martín.

"Hemos probado piezas nuevas, me he encontrado bien, nada negativo y las hemos usado para la Qualy", ha comentado sobre las nuevas piezas que ha estrenado él. "Veremos si podemos optar a la victoria, aunque el podio es más realista", ha zanjado.