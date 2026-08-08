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Clasificación MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en el circuito de Silverstone

Jorge Martín, durante una carrera

Jorge Martín, durante una carrera / Dani Barbeito / SPO

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Cristina Moreno

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