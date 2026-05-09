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Clasificación MotoGP del GP de Francia, en directo hoy: resultado de Marc y Àlex Marquez, en vivo

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del Mundial 2026, que se disputa en el circuito de Le Mans

Marc Márquez, durante un GP

Marc Márquez, durante un GP / José Manuel Vidal / EFE

Cristina Moreno

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