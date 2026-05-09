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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de Francia, en directo hoy: resultado de Marc y Àlex Marquez, en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del Mundial 2026, que se disputa en el circuito de Le Mans
¡Esto va a estar muy igualado! Márquez y DiGia casi calcando los sectores. Cruza meta el de Cervera primero con 1:29.646, justo cuando aparece una nueva bandera amarilla por una caída de Álex Márquez.
¡Viene Marc a por la pole! Pintando sus parciales en rojo el de Ducati.
Ya han decidido los comisarios. No habrá sanción por la acción de Di Giannantonio que frenó en pista durante los primeros compases de esta Q2.
Vuelven a pista los pilotos después de ese cambio de neumáticos. Entran ya en liza las gomas nuevas.
Joan Mir se lo tomó con calma en el FP2 pero en esta Q2 ya es cuarto. Recordamos que firmó el quinto mejor tiempo del viernes y aspira a esas primeras plazas en esta tanda de clasificación.
Y después de estos primeros minutos la mayoría de pilotos toman el camino de boxes.
Nota de los comisarios. El incidente entre DiGiannantonio y Acosta está siendo investigado.
Y la vida sigue igual. Estuvieron algo desaparecidas las Aprilia el viernes pero ya están aquí. Marco Bezzecchi se pone primero con 1:29.825. Jorge Martín se coloca tercero.
¡Salida de pista de Pedro Acosta! Se ha despistado un poco el de KTM tras la primera curva. Se da un paseíto por la grava pero consigue mantenerse sobre la moto. Sigue.
Ya tenemos las primeras referencias. Los dos Márquez han sido los primeros en cruzar meta pero se ven superados en la tabla de tiempos por DiGia ya en 29.
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