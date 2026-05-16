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Clasificación MotoGP del GP de Catalunya, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Sigue en directo las sesiones de clasificación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Jorge Martín en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Jorge Martín en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito

Queralt Uceda

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