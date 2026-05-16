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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de Catalunya, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo
Sigue en directo las sesiones de clasificación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya
¡Todo listo para la sesión definitiva!
Los pilotos se ponen el casco y esperan la apertura de 'pit lane'.
La llegada de Martín al box
La caída de Martín en la curva 5
La misma curva en la que protagoniza su ya tradicional tocada de hombro, se iba al suelo el madrileño... caída fuerte, pero sin consecuencias aparentes.
¡Bandera a cuadros!
En el mismo giro en el que Martín se iba al suelo, Morbidelli marcaba el mejor registro para volver a rebajar su propio tiempo con un 1:38.550. Pasan a Q2 el piloto italiano y el madrileño.
¡CAÍDA DE MARTÍN!
Se va al suelo el madrileño a poco más de dos minutos para el final, en la curva 5. Aldeguer en la misma curva en el siguiente giro.
¡SE COLOCA PRIMERO MARTÍN!
1:38.7901 para el madrileño, que por el momento apunta a ser uno de los dos hombres que se cuelenen Q2....
¡Tres minutos para el final!
Enea Bastianini, primero. ¡Pero Martín calca su mejor registro!
Primer paso por línea de meta
El primer mejor registro es para Enea Bastianini. 1:39.130 para el italiano cuando en el medio delantero y blando trasero.
¡Q1 en marcha!
A pista los pilotos que optan a la repesca. Solo pasarán dos al final. Presentes: Bastianini, Bagnaia, Ogura, Moreira, Morbidelli, Aldeguer, Martín, Marini, Toprak, Viñales, Rins y Augusto Fernández.
Aleix Espargaró, presente en 'la casa'
El piloto catalán, nacido a unos pocos kilómetros del trazado, se dejó ver en el box de Honda. Cabe destacar que se encuentra recuperándose de las lesiones que sufrió tras su dura caída en unos test privados de la marca nipona en Sepang, donde probaban el prototipo de la próxima temporada, la nueva 850cc.
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