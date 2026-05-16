Clasificación MotoGP del GP de Catalunya, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Aleix Espargaró, presente en 'la casa'

El piloto catalán, nacido a unos pocos kilómetros del trazado, se dejó ver en el box de Honda. Cabe destacar que se encuentra recuperándose de las lesiones que sufrió tras su dura caída en unos test privados de la marca nipona en Sepang, donde probaban el prototipo de la próxima temporada, la nueva 850cc.