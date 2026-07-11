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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de Alemania, undécima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en Sachsenring, territorio en el que Marc Márquez ha ganado en 12 ocasiones. Les contamos en directo lo que suceda este sábado en la categoría reina
Se acabó esta Q1. Pecco Bagnaia cumple con el guion establecido y marca el mejor tiempo de la tanda para sacar billete a la lucha por la pole. Le acompaña Fabio Quartararo que ha sido segundo.
Así ha quedado la sesión:
Bagnaia, Quartararo, Mir, Marini, Moreira, Binder, Bastianini, Razgatlioglu, Rins, Viñales y Cruthclow.
Ahora sí, última vuelta para los pilotos en liza. No parece que ninguno vaya ya a mejorar.
Se complica el intento para Joan Mir. Los neumáticos no dan más. Su compañero Luca Marini tiene todavía algo guardado en la manga y viene pintando los parciales de rojo. Pierde algo en el último y se queda cuarto. Se salva Fabio Quartararo que sigue la acción con gesto serio desde su box. El francés ha dado por bueno su crono y solo puede esperar.
Ojo a Luca Marini que viene mejorando, aunque no para meterse en als dos plazas de acceso a Q2. Mejora un puesto y pasa a ser cuarto.
Tiene un último intento Joan Mir. El balear venía mejorando pero ha vuelto a perder en el tercer sector y no consigue superar a Quartararo. Por el momento sigue tercero y faltan solo tresminutos.
¡Cruza Quartararo y se pone segundo!
Cruza meta Pecco Bagnaia mejorando su tiempo, 1:19.753. Ha perdido un poco Moreira que tenía una gran rueda, pero no consigue superar a Mir y se mantiene tercero. El balear venía también con parciales en rojo pero ha perdido un poco en el tercero y no consigue mejorar. Aún así es segundo, aunque viene Quartararo poniendo en riesgo ese puesto.
Viene tirando con todo Pecco Bagnaia. Es el gran favorito a pasar a Q1. Lo intenta con duro usado delanteroy nuevo blando trasero. A su rueda Diogo Moreira.
No quiere perder tiempo Pecco Bagnaia que regresa a pista, seguido de Diogo Moreira y Joan Mir. Poco después sale Joan Mir, mientras Fabio Quartararo, como es habitual, apura un poco más para salir en solitario.
Después de esta primera tanda todos los pilotos vuelven a los boxes para realizar los primeros cambios de neumático e intentar el 'time-attack'.
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