Clasificación MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

Se complica el intento para Joan Mir. Los neumáticos no dan más. Su compañero Luca Marini tiene todavía algo guardado en la manga y viene pintando los parciales de rojo. Pierde algo en el último y se queda cuarto. Se salva Fabio Quartararo que sigue la acción con gesto serio desde su box. El francés ha dado por bueno su crono y solo puede esperar.