Clasificación MotoGP Estados Unidos 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc Márquez y Pedro Acosta, hoy en vivo

Bajo investigación

A pesar de que la clasificación ya ha llegado a su fin, el Panel de Comisarios de MotoGP tiene que seguir trabajando en la investigación de varios incidentes en pista. Bagnaia y Ogura han tenido un encuentro cuando el italiano iba en vuelta rápida, de la misma manera que Marc Márquez cuando se ha encontrado con Marini y Bezzecchi.