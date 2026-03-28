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Clasificación MotoGP Estados Unidos 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc Márquez y Pedro Acosta, hoy en vivo
GP de Estados Unidos de MotoGP: horario y dónde ver por TV y en directo
María Romero
Cerramos aquí el directo de la Q2 en el Circuito de las Américas. Volvemos a las 21:00 (hora española peninsular) con la carrera al sprint. ¡No os lo perdáis!
Así ha sido la acción que ha condicionado la vuelta rápida de Marc Márquez:
Esta ha sido la reacción de Pecco Baganaia cuando se ha encontrado a Ogura en la trazada:
Marc Márquez, también bajo investigación
El Panel de Comisarios también investiga esta acción entre Marc Márquez y Enea Bastianini.
Bajo investigación
A pesar de que la clasificación ya ha llegado a su fin, el Panel de Comisarios de MotoGP tiene que seguir trabajando en la investigación de varios incidentes en pista. Bagnaia y Ogura han tenido un encuentro cuando el italiano iba en vuelta rápida, de la misma manera que Marc Márquez cuando se ha encontrado con Marini y Bezzecchi.
Así queda la parrilla de MotoGP para el GP de Estados Unidos
La Q2 de MotoGP en el Circuito de las Américas (Austin, Estados Unidos) llega a su final. Así es como ha quedado la clasificación:
- Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 02:00.136
- Marco Bezzecchi (Aprilia) - 02:00.329
- Pedro Acosta (KTM) - 02:00.485
- Pecco Bagnaia (Ducati) - 02:00.563
- Joan Mir (Honda) - 02:00.591
- Marc Márquez (Ducati) - 02:00.637
- Jorge Martín (Aprilia) - 02:00.696
- Álex Márquez (Ducati) - 02:00.765
- Luca Marini (Honda) - 02:00.891
- Fermín Aldeguer (Ducati) - 02:01.014
- Ai Ogura (Aprilia) - 02:01.419
- Enea Bastianini (KTM) - 02:01.477
¡Pedro Acosta en primera fila de parrilla!
Pedro Acosta marca el tercer mejor tiempo de la sesión y saldrá desde la primera fila a ambas carreras.
Marc Márquez saldrá sexto a carrera
Marc Márquez no ha podido cuadrar una vuelta rápida sin tráfico en uno de sus circuitos favoritos. El piloto de Ducati saldrá 6º tanto en la carrera al Sprint como en la carrera principal de mañana.
Fabio Di Giannatonio se lleva la pole en Austin
Con el cronómetro ya a 0, Fabio Di Giannatonio ha vuelto a repetir la hazaña de la semana pasada llevándose la pole de MotoGP. Con esta, ya suma 3 poles en la categoría reina el piloto italiano.
Di Giannantonio vuelve a batir el récord de pista
Con el cronómetro marcando 1 minuto, han sido varios los pilotos que venían en rojo. Sin embargo, ha sido Di Giannatonio el encargado de marcar la vuelta más rápida con un 2:00.136, rebajando en 7 décimas el récord previo del circuito.
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