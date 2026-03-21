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Clasificación MotoGP Brasil 2026: resultados, resumen y tiempos de Marc y Álex Márquez
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Brasil, la segunda de la temporada 2026 de MotoGP
Carrera Sprint del GP de Brasil de MotoGP: horario y dónde ver hoy por TV, en directo con Marc Márquez
Por nuestra parte, esto ha sido todo. Volvemos a partir de las 19.00 horas para contarles lo que suceda en la carrera sprint.
Así ha quedado la sesión de clasificación:
Y el poleman. "Tengo que aprender la lección de Franky (Morbidelli) que lo hace muy bien", ha explicado un sonriente DiGiannantonio sobre su bailecito para celebrar la pole. "He disfrutado de esta bellisima pista y lo hemos hecho", dice.
Sobre las palabras de Marc Márquez, que dejan la presión al hombre de la pole: "A él siempre le gusta meter presión a los otros. Él es igual de rápido que yo, o que Ogura que ha ido bien antes, creo que será una gran lucha".
Marc Márquez: "Ayer lo avisé ya, hay un bache entrando que deslizas la rueda trasera para entrar con más seguridad pero si lo coges, te caes. La primera vez que sales a pista en seco hay que apretar al máximo. Estoy contento con esta primera línea":
"Favorito parte el de la pole, yo soy el tercero favorito, intentaremos hacer una buena sprint y el objetivo es el podio", ha explicado el de Ducati, que se sacude la presión.
Y muchos ilustres, como no podía ser de otra manera, del mundo del fútbol en este parque cerrado. Se acerca Cafú, una de las grandes estrellas de la selección de Brasil de los 90, se acerca a conversar con Fabio DiGiannantonio. Recuerden que el VR46 ha querido rendir homenaje al deporte rey y todo el equipo luce camisetas con los colores de la 'canarinha'.
Y buena también la actuación de Marc Márquez. Pese a su caída, el de Cervera ha conseguido cruzar la bandera a cuadros con el tercer mejor registro de la jornada. Su compañero, Pecco Bagnaia, que también se cayó al inicio de la tanda, solo ha podido ser undécimo.
Marco Bezzecchi, que ha sido segundo tras pasar por Q1, da por bueno el resultado: "No era fácil pero ha estado bien, hasta ahora, ben trabajo por parte del equipo, hemos podido entender lo que no fue bien ayer y lo hemos arreglado. Aún no me he sentido bien en cuanto a ritmo pero han sido dos qualys muy buenas".
Aplauden a Fabio Quartararo en su llegada al box de Yamaha. Buenísima la vuelta del francés.
Y esta es la imagen del día, la del poleman llegando con el mono rasgado y empujando su moto, después de irse al suelo en los últimos compases de la Q2.
No parece muy contento Davide Tardozzi, jefe del Ducati oficial, que pone cara de circunstancias. Al contrario que Gigi que celebra con los del VR46, en una mancha roja entre tanto amarillo...
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