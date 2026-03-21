Clasificación MotoGP Brasil 2026: resultados, resumen y tiempos de Marc y Álex Márquez

Y el poleman. "Tengo que aprender la lección de Franky (Morbidelli) que lo hace muy bien", ha explicado un sonriente DiGiannantonio sobre su bailecito para celebrar la pole. "He disfrutado de esta bellisima pista y lo hemos hecho", dice.

Sobre las palabras de Marc Márquez, que dejan la presión al hombre de la pole: "A él siempre le gusta meter presión a los otros. Él es igual de rápido que yo, o que Ogura que ha ido bien antes, creo que será una gran lucha".