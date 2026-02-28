MotoGP
Así está la primera clasificación de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de Tailandia con Marc Márquez, Pedro Acosta
Pedro Acosta es el nuevo líder del Mundial tras un final de infarto con Marc Márquez en Tailandia
Pedro Acosta es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026. Después de una carrera al Sprint de auténtica locura en el GP de Tailandia, el piloto de Red Bull KTM se hizo con la victoria por delante de Marc Márquez en la última vuelta de la prueba y se pone al frente de la clasificación nada más empezar.
La carrera al Sprint arrancó con muchas emociones. A pesar de no ser el más rápido durante el fin de semana, Marc Márquez se puso en primera posición por delante de Bezzecchi, que partía desde la pole position pero que terminó al suelo pronto. El piloto de Ducati se hizo con el mando de la carrera y no lo soltó hasta el final.
Y es que Pedro Acosta, que estuvo siguiendo la estela de Marc toda la prueba, intentó su ataque a falta de tres vueltas para el final. En su penúltimo intento, terminó chocando con Márquez y se fue largo por la curva, provocando una infracción por parte de dirección de carrera al de Cervera. Marc se vio obligado a devolver la posición en la recta final de la Sprint y la victoria fue para Acosta en el último suspiro. Raúl Fernández completó el podio.
Así está la clasificación de MotoGP 2026
- Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 12 pts
- Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 9 pts
- Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 7 pts
- Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 6 pts
- Jorge Martin – Aprilia Racing – 5 pts
- Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 4 pts
- Joan Mir – Honda HRC Castrol – 3 pts
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 2 pts
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 1 pt
- Luca Marini – Honda HRC Castrol – 0 pts
- Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 0 pts
- Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 0 pts
- Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 0 pts
- Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
- Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
- Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts
- Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
- Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
- Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 0 pts
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions
- Jérémy Mathieu, exdefensa del Barça: "Tiraba las faltas mejor que Messi"
- El City insta a Vinicius a que no renueve