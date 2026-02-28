Así está la primera clasificación de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de Tailandia con Marc Márquez, Pedro Acosta

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP

Pedro Acosta es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026. Después de una carrera al Sprint de auténtica locura en el GP de Tailandia, el piloto de Red Bull KTM se hizo con la victoria por delante de Marc Márquez en la última vuelta de la prueba y se pone al frente de la clasificación nada más empezar.

La carrera al Sprint arrancó con muchas emociones. A pesar de no ser el más rápido durante el fin de semana, Marc Márquez se puso en primera posición por delante de Bezzecchi, que partía desde la pole position pero que terminó al suelo pronto. El piloto de Ducati se hizo con el mando de la carrera y no lo soltó hasta el final.

Y es que Pedro Acosta, que estuvo siguiendo la estela de Marc toda la prueba, intentó su ataque a falta de tres vueltas para el final. En su penúltimo intento, terminó chocando con Márquez y se fue largo por la curva, provocando una infracción por parte de dirección de carrera al de Cervera. Marc se vio obligado a devolver la posición en la recta final de la Sprint y la victoria fue para Acosta en el último suspiro. Raúl Fernández completó el podio.

Así está la clasificación de MotoGP 2026

  1. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 12 pts
  2. Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 9 pts
  3. Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 7 pts
  4. Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 6 pts
  5. Jorge Martin – Aprilia Racing – 5 pts
  6. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 4 pts
  7. Joan Mir – Honda HRC Castrol – 3 pts
  8. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 2 pts
  9. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 1 pt
  10. Luca Marini – Honda HRC Castrol – 0 pts
  11. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts
  12. Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 0 pts
  13. Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 0 pts
  14. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 0 pts
  15. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
  16. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts
  17. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
  18. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts
  19. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
  20. Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
  21. Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts
  22. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 0 pts

