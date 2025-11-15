En Directo
MotoGP
Clasificación del GP de Valencia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste
David Raurell
La clasificación del Gran Premio de Valencia de MotoGP en directo en SPORT.es.
FINAL Q1
Bagnaia, por lo tanto, saldrá en decimosexta posición.
¡No se mueven que en tan solo cinco minutos arranca la Q2!
FINAL Q1
Las posiciones de la Q1
1- Raúl Fernández (1:29.036)
2- Zarco
3- Marini
4- Aleix Espargaró
5- Binder
6- Pecco Bagnaia
7- Jorge Martín
8- Oliveira
9- Rins
10- Bastianini
FINAL Q1
Raúl Fernández y Zarco consiguen las dos primeras posiciones en la Q1.
Bagnaia llega rápidamente al box de Ducati muy enfadado por el problema en su moto. Parece ser que podría haberse quedado sin gasolina...
2 MIN
¡Atención!
Pecco ha tenido que parar su moto por un ruido en el motor y, en consecuencia, pierde la segunda posición ante Binder
3 min
Raúl Fernández reafirma su liderato y firma un tiempo de 1:29.036.
En el segundo puesto se encuentra ya Pecco Bagnaia, que ha superado hace unos instantes a Zarco
6 MIN
Por cierto, DAZN ha podido entrevistar a Marc Márquez justo antes del inicio de la Q1. Estas han sido sus palabras:
8 min
Todos los pilotos entran ahora mismo a boxes para realizar la primera parada
9 min
Raúl Fernández y Zarco son los dos pilotos que ahora mismo pasarían a la Q2 y, por lo tanto, dejarían fuera a Pecco Bagnaia.
No obstante, queda mucha sesión todavía por delante
12 MIN
¡Augusto Fernández se va al suelo a los tres minutos de comenzar la Q1!
Hemos tenido unos segundos de bandera amarilla, aunque rápidamente se ha retirado
¡Arranca la Q1!
Todos los pilotos ya se encuentran en la pista de Cheste
