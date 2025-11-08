En Directo
MotoGP
Clasificación del GP de Portugal de MotoGP, en directo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve
La segunda jornada del GP de Portugal de MotoGP en directo en SPORT.es.
¡Pole de Bezzecchi!
El piloto de Aprilia termina primero la sesión con un registro de 1:37.556. Se queda a 0.150 Pedro Acosta. Fabio Quartararo saldrá por décima vez esta temporada en primera fila.
¡Caída de Álex Márquez!
El piloto catalán se fue va al suelo en los últimos compases de clasificación. Se queda, de momento, cuarto en parrilla.
Golpe de Bezzecchi
Bajan los tiempos al 37. Marco Bezzecchi marca la referencia, Quartararo está a 0.304 ahora.
Unanimidad de elección de neumáticos
Todos los pilotos eligen el neumático blando delantero y trasero para el 'time attack'. Aldeguer, el único que usa el medio delantero.
¡A por el 'time attack'!
Fin de la primera tanda. Pista vacía y los pilotos se preparan para salir con nuevos neumáticos. Momento del 'time attack'.
Golpe sobre la mesa de Àlex Márquez
El catalán, que lideró la primera jornada en la 'montaña rusa' del campeonato, baja el tiempo a 1:38.09. En solo dos vueltas, los registros han mejorado mucho.
¡Primeros minutos!
Los pilotos se encuentran buscando sus primeros registros. Quartararo lidera la tabla de tiempos tras su primera vuelta lanzada.
Bastianini se llevó la 'pole' el pasado curso
Seis poles distintas en los seis Grandes Premios que se han disputado en Portimao. La última, el pasado curso, se la llevó Enea Bastianini, entonces aún a lomos de la Ducati. El tiempo fue de 01:37.706. Cerca estuvo ayer Àlex Márquez, cuando en la Práctica registró un 01:37.974.
Pendientes de la pista
Durante las sesiones matutinas, las condiciones de pista han sido complicadas. Varios parches de agua han impedido que los registros fuesen los esperados.
Raúl Fernández, unfit para el resto de fin de semana
Tras su dura caída en la primera sesión del viernes, el campeonato ha confirmado que el piloto madrileño no disputará lo que queda de fin de semana del Gran Premio de Portugal.
- Barça - Real Madrid, en directo: Clásico de Euroliga hoy en el Palau
- Abde hace historia en el Betis y su precio se dispara
- Vuelve la zurda más mágica de La Masia
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo hoy: entrenamiento, discursos y última hora, en vivo
- Arthur impresiona de nuevo
- Fotos | Las espectaculares imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Camp Nou
- "Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más"
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert