Clasificación del GP de Portugal de MotoGP, en directo

Bastianini se llevó la 'pole' el pasado curso

Seis poles distintas en los seis Grandes Premios que se han disputado en Portimao. La última, el pasado curso, se la llevó Enea Bastianini, entonces aún a lomos de la Ducati. El tiempo fue de 01:37.706. Cerca estuvo ayer Àlex Márquez, cuando en la Práctica registró un 01:37.974.