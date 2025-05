Clasificación del GP de Gran Bretaña, en directo | Quartararo se hace con la pole

" Estoy bastante enfadado por la caída, es un error que no se puede cometer. Si todo sale bien como en Jerez vale, pero puede comportar una lesión. He perdido confianza y no quería arriesgarme. He entendido el por qué y me siento cómodo", ha explica Àlex Márquez.

"Creo que podemos optar a algo en la sprint y en la carrera. Con Marc estamos igualados, puede que tengamos algo más que los demás, pero habrá que ver qué hace Quartararo. Pecco también parece que no está, pero siempre está ahí", ha concluído el de Cervera en el parque cerrado.