En directo
MotoGP
Clasificación GP Austria MotoGP, en directo: puestos de Márquez y Martín y pole position hoy, en vivo
Sigue en directo la última sesión de entrenamientos libres y la clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP en el Red Bull Ring
Pablo Rivera
Sábado de clasificación para MotoGP en el decimotercer Gran Premio de la temporada 2025 en el Red Bull Ring de Austria. Sigue en directo la acción en Sport.es.
EMPIEZA LA Q1
Salen los 11 pilotos más lentos de las sesiones de los libres: Jorge Martín, Maverick Viñales, Àlex Rins, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Ai Ogura, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Jack Miller.
FUERTE CAÍDA DE ZARCO
Grave accidente de Johann Zarco, a gran velocidad, se ha ido recto en una curva dando giros sobre el mismo hasta quedarse un buen rato de rodillas en el suelo, cogiendo aire. Parece que la moto del francés no ha llegado a impactar contra los neumáticos, aunque no habrá quedado muy bien parada dada la velocidad a la que iba el piloto de Honda.
SIGUE DOMINANDO MÁRQUEZ
A falta de cinco minutos para que finalice la FP2, nadie consigue mejorar el tiempo de Marc Márquez y su 1'28.751. Le siguen a algo menos de medio segundo Bagnaia, Marco Bezzecchi y Álex Márquez. Los demás, a más de 0.500 segundos del catalán.
PRIMERA CAÍDA DE LA MAÑANA
Pedro Acosta se va al suelo al pasarse de frenada en la curva 1, sin poder evitar que la rueda trasera le patinara. Ha costado que la KTM se volviera a encender, pero parece que no se ha dañado demasiado y el piloto español se ha marchado a boxes tranquilamente para descansar y poner a punto de nuevo la máquina.
PELEA POR EL TIEMPO RÁPIDO
Todos quieren hacerse con la vuelta rápida en el circuito de Spielberg. Con tiempos muy parecidos a los de ayer por la tarde, Marc Márquez, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta se intercanvian la primera plaza a cada vuelta finalizada. Ahora mismo, el mejor tiempo es para el mayor de los Márquez con un tiempo de 1'28.751
ARRANCA LA FP2 DE MOTOGP
Los primeros pilotos saltan al circuito del Gran Premio de Austria en búsqueda de la vuelta más rápida de la tanda de entrenamientos libres, en las que ha arrasado Marc Márquez. El catalán, con su Ducati, hizo el mejor tiempo de ayer (1'28.117) por encima de Pedro Acosta y Pecco Bagnaia y, salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que se hará de nuevo con la primera posición de la parrilla.
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Inscripciones al límite
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura
- El palo endulzado de Flick a Fermín
- Mercado de fichajes, hoy 15 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...