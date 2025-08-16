Clasificación GP Austria MotoGP, en directo: puestos de Márquez y Martín y pole position hoy, en vivo

ARRANCA LA FP2 DE MOTOGP

Los primeros pilotos saltan al circuito del Gran Premio de Austria en búsqueda de la vuelta más rápida de la tanda de entrenamientos libres, en las que ha arrasado Marc Márquez. El catalán, con su Ducati, hizo el mejor tiempo de ayer (1'28.117) por encima de Pedro Acosta y Pecco Bagnaia y, salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que se hará de nuevo con la primera posición de la parrilla.