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Clasificación del GP de Aragón de MotoGP, en directo: Sigue a Marc y Álex Márquez, Martín y Acosta, hoy, en vivo

Te contamos al detalle y en directo la clasificación, Q1 y Q2, del Gran Premio de Aragón, que se disputa este sábado en el circuito de MotorLand

Marc Márquez, en acción en el circuito de MotorLand

Marc Márquez, en acción en el circuito de MotorLand / Ducati Corse

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