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MOTOGP
Clasificación del GP de Aragón de MotoGP, en directo: Sigue a Marc y Álex Márquez, Martín y Acosta, hoy, en vivo
Te contamos al detalle y en directo la clasificación, Q1 y Q2, del Gran Premio de Aragón, que se disputa este sábado en el circuito de MotorLand
Miquel Roca
LA CAÍDA DE ACOSTA
Así ha sido la caída de Pedro Acosta a poco de terminar la Q2. Parece que afortunadamente sin consecuencias para el piloto murciano.
MÁRQUEZ NO MEJORA
Con el crono ya a cero, Marc Márquez ha completado la vuelta dándolo todo, pero no le ha bastado para superar a Marco Bezzecchi y el italiano firma el mejor tiempo en la Q2.
CAE ACOSTA
Se va al suelo Pedro Acosta, tras firmar un buen tiempo que le ha permitido colocarse en el sexto puesto y relegar a Bagnaia una fila más atrás.
2 MINUTOS
Solo dos minutos para terminar la Q2. Últimos intentos de mejorar los tiempos. Intenta Marc Márquez batir a Marco Bezzecchi para ser Pole en Aragón.
BAGNAIA EN PISTA
Sale por fin a pista Pecco Bagnaia. El italiano marca en su primera vuelta completa el sexto mejor tiempo que le permitiría salir desde la segunda línea.
5 MINUTOS
Últimos cinco minutos de la Q2, con Marco Bezzecchi conservando el mejor tiempo y Marc Márquez al acecho para intentar arrebatárselo.
TREGUA EN LA PISTA
Cerca del ecuador de esta Q2, van pasando los pilotos por los boxes. Últimos reglajes y ajustes antes de volver a la pista en busca del último intento de marcar un gran tiempo.
BEZZECCHI LO SUPERA
Vuelve por sus fueros Marco Bezzecchi, que supera el tiempo de Marc Márquez y sube al primer puesto de la tabla.
MARC MÁRQUEZ
Firma por el momento Marc Márquez el mejor tiempo en las primeras vueltas de la tanda definitiva. Ha parado el crono en 1'45"136. Le siguen en la tabla su hermano Álex, Pedro Acosta y Raúl Fernández.
11 DE 12 EN PISTA
Todos los pilotos ya en pista excepto Pecco Bagnaia, que viene de la Q1 y aguarda unos minutos en el box antes de volver al trazado aragonés.
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