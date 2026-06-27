Así está la clasificación general del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Países Bajos

La carrera sprint del Gran Premio de Países Bajos no dejó demasiados cambios en la clasificación general donde sigue mandando Marco Bezzecchi, que rasca un punto respecto a su perseguidor, su compañero en el Aprilia de fábrica, Jorge Martín. Tras una intensa batalla entre ambos, el italiano cruzó la bandera a cuadros en la cuarta posición, por delante del español, lo que le da un punto más y pone la renta a nueve en la clasificación general.

El gran protagonista de la carrera fue Raúl Fernández que tomó el liderato desde los primeros compases y sumó su segunda victoria sprint de la temporada después de la del Gran Premio de Italia. El TrackHouse cerró una jornada para enmarcar con la segunda posición de su otro piloto, Ai Ogura, para cerrar el primer doblete del equipo en su historia en MotoGP.

Sin hacer ruido, Fabio Di Giannantonio sigue en su proceso de recortar distancias con el liderato y tras ser tercero en Assen, se asienta como tercer clasificado de la tabla y mejor Ducati con 169 puntos, a solo 22 de la primera plaza. Por detrás tiene a Marc Márquez que es cuarto a 42 puntos de Bezz tras ser sexto.

El de Cervera cruzó séptimo la meta pero una sanción a Pecco Bagnaia por exceder los límites de la pista les ha hecho intercambiar posiciones. Así, el de Turín pasa a ser séptimo y el de Cervera, sexto.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 186 pts Jorge Martin – Aprilia Racing – 177 pts (-9) Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 164 pts (-22) Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 144 pts (-42) Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 143 pts (-43) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 133 pts (-53) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 130 pts (-56) Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 118 pts (-68) Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 76 pts (-110) Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 67 pts (-119) Luca Marini – Honda HRC Castrol – 65 pts (-121) Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 59 pts (-127) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 53 pts (-133) Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 43 pts (-143) Diogo Moreira – Castrol Honda LCR – 41 pts (-145) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 37 pts (-145) Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 34 pts (-152) Joan Mir – Honda HRC Castrol – 26 pts (-160) Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 12 pts (-174) Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 11 pts (-175) Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 11 pts (-175) Iker Lecuona – BK8 Gresini Racing MotoGP – 9 pts (-177) Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 7 pts (-179) Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 4 pts (-182) Cal Crutchlow – Castrol Honda LCR – 0 pts (-186) Jonas Folger – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts (-186) Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts (-180) Lorenzo Savadori – Aprilia Racing – 0 pts (-180)

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.